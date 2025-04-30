В ЦСКА негативно оценили работу ВАР после победы над «Спартаком»

Матч прошел на «Лйкойл Арене». В составе победителей отличились Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89). У красно-белых с пенальти гол забил Эсекьель Барко (87).
Главный арбитр встречи Кирилл Левников несколько раз просматривал видеоповтор на предмет пенальти. В эпизоде с игроком «Спартака» Маркиньосом судья не увидел нарушения. В моменте с попаданием мяча в руку футболисту ЦСКА Джамалутдину Абдулкадырову арбитр указал на 11-метровку отметку. Также Левников был привлечен к просмотру эпизода с полузащитником армейцев Обляковым.
— Ваше впечатление от работы арбитра на матче? Обращались ли вы в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК)?
— Двоякое впечатление. Сложный матч, много тяжелых эпизодов. На мой взгляд, судья в поле Левников справлялся с работой и держал под контролем нити игры. Немного расстроила работа VAR. На мой взгляд, это помощник, который помогает главному арбитру в случае очевидной ошибки не допустить несправедливости. А когда VAR превращается в кнопку, которую хочется нажать, чтобы показать всем свою значимость… Конечно, вопросы остались.
Подавать обращение в ЭСК мы не будем. Мы общались с коллегами из РФС, нам объяснили ряд эпизодов. Не в наших правилах комментировать судейство, мы понимаем, что это сложная работа. Просто обидно, что инструмент, который должен помогать, не помог, а даже навредил. В частности, в ситуации с первым эпизодом с Обляковым. Мне кажется, абсолютно не нужно было звать Левникова к монитору. (Арбитр на VAR Артем) Любимов поставил его в сложное положение. Мы играем на стадионе «Спартака», там подавляющее большинство болельщиков «Спартака», они ждут пенальти. Как мы знаем, крайне редко главный арбитр оставляет в силе свое решение, если его позвали к монитору. В данном случае надо отдать должное Левникову, он остался при своем мнении. Но зачем надо было допускать такую провокационную ситуацию? — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
Деян Станкович
Марко Николич
Эсекиэль Барко
87′
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти