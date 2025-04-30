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В ЦСКА негативно оценили работу ВАР после победы над «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе судей в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Виноградов/ТАСС

Матч прошел на «Лйкойл Арене». В составе победителей отличились Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89). У красно-белых с пенальти гол забил Эсекьель Барко (87).

Главный арбитр встречи Кирилл Левников несколько раз просматривал видеоповтор на предмет пенальти. В эпизоде с игроком «Спартака» Маркиньосом судья не увидел нарушения. В моменте с попаданием мяча в руку футболисту ЦСКА Джамалутдину Абдулкадырову арбитр указал на 11-метровку отметку. Также Левников был привлечен к просмотру эпизода с полузащитником армейцев Обляковым.

— Ваше впечатление от работы арбитра на матче? Обращались ли вы в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК)?

 — Двоякое впечатление. Сложный матч, много тяжелых эпизодов. На мой взгляд, судья в поле Левников справлялся с работой и держал под контролем нити игры. Немного расстроила работа VAR. На мой взгляд, это помощник, который помогает главному арбитру в случае очевидной ошибки не допустить несправедливости. А когда VAR превращается в кнопку, которую хочется нажать, чтобы показать всем свою значимость… Конечно, вопросы остались.

Подавать обращение в ЭСК мы не будем. Мы общались с коллегами из РФС, нам объяснили ряд эпизодов. Не в наших правилах комментировать судейство, мы понимаем, что это сложная работа. Просто обидно, что инструмент, который должен помогать, не помог, а даже навредил. В частности, в ситуации с первым эпизодом с Обляковым. Мне кажется, абсолютно не нужно было звать Левникова к монитору. (Арбитр на VAR Артем) Любимов поставил его в сложное положение. Мы играем на стадионе «Спартака», там подавляющее большинство болельщиков «Спартака», они ждут пенальти. Как мы знаем, крайне редко главный арбитр оставляет в силе свое решение, если его позвали к монитору. В данном случае надо отдать должное Левникову, он остался при своем мнении. Но зачем надо было допускать такую провокационную ситуацию? — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 39018 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Марко Николич
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
87′
ЦСКА
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
Статистика
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти