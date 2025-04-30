В ЦСКА негативно оценили работу ВАР после победы над «Спартаком»

— Двоякое впечатление. Сложный матч, много тяжелых эпизодов. На мой взгляд, судья в поле Левников справлялся с работой и держал под контролем нити игры. Немного расстроила работа VAR. На мой взгляд, это помощник, который помогает главному арбитру в случае очевидной ошибки не допустить несправедливости. А когда VAR превращается в кнопку, которую хочется нажать, чтобы показать всем свою значимость… Конечно, вопросы остались.



Подавать обращение в ЭСК мы не будем. Мы общались с коллегами из РФС, нам объяснили ряд эпизодов. Не в наших правилах комментировать судейство, мы понимаем, что это сложная работа. Просто обидно, что инструмент, который должен помогать, не помог, а даже навредил. В частности, в ситуации с первым эпизодом с Обляковым. Мне кажется, абсолютно не нужно было звать Левникова к монитору. (Арбитр на VAR Артем) Любимов поставил его в сложное положение. Мы играем на стадионе «Спартака», там подавляющее большинство болельщиков «Спартака», они ждут пенальти. Как мы знаем, крайне редко главный арбитр оставляет в силе свое решение, если его позвали к монитору. В данном случае надо отдать должное Левникову, он остался при своем мнении. Но зачем надо было допускать такую провокационную ситуацию? — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».