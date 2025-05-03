Матч «Краснодар» — «Рубин» 3 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 19:30 мск на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
За четыре тура до финиша «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 58 очков, на четыре больше ближайших преследователей из «Зенита». Этой весной краснодарцы выиграли 6 матчей РПЛ из 8. Для оформления первого в истории клуба чемпионского титула «быкам» достаточно одержать три победы в четырех матчах. Последний тур получился для них крайне драматичным. «Краснодар» одержал гостевую победу в тяжелейшем матче против махачкалинского «Динамо». В концовке при счете 3:2 в пользу лидера в его ворота был назначен пенальти, но голкипер Станислав Агкацев парировал удар ценой повреждения руки. Не ясно точно, сможет ли он сыграть против «Рубина», но в клубе показали, как он участвует в тренировке команды.
«Рубин» занимает седьмое место в таблице чемпионата, набрав 39 очков. Казанцы так и финишируют в середине, и у них нет большой турнирной мотивации. Тем не менее, этой весной «Рубин» обыграл такие клубы, как «Спартак» и «Локомотив». Правда, команда Рашида Рахимова добилась этих успехов дома, а в гостях проиграла четыре из пяти весенних матчей, набрав лишь одно очко, в Самаре против «Крыльев Советов».
Встреча первого круга между «Рубином» и «Краснодаром» в Казани завершилась вничью — 1:1. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Мурад Мусаев не может рассчитывать в этом матче на защитников Диего Косту и Сергея Петрова из-за желтых карточек. У «Рубина» в строй вернулся после дисквалификации лучший бомбардир команды албанец Мирлинд Даку.
«Краснодар» — явный фаворит встречи. Букмекеры предлагают на его победу коэффициент 1,49. На «Рубин» можно поставить за 6,80, на ничью — 4,40.