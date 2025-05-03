Матч «Краснодар» — «Рубин» 3 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

За четыре тура до финиша «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 58 очков, на четыре больше ближайших преследователей из «Зенита». Этой весной краснодарцы выиграли 6 матчей РПЛ из 8. Для оформления первого в истории клуба чемпионского титула «быкам» достаточно одержать три победы в четырех матчах. Последний тур получился для них крайне драматичным. «Краснодар» одержал гостевую победу в тяжелейшем матче против махачкалинского «Динамо». В концовке при счете 3:2 в пользу лидера в его ворота был назначен пенальти, но голкипер Станислав Агкацев парировал удар ценой повреждения руки. Не ясно точно, сможет ли он сыграть против «Рубина», но в клубе показали, как он участвует в тренировке команды.