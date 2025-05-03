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Матч «Факел» — «Спартак» 4 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 4 мая, в рамках 27-го тура чемпионата России московский «Спартак» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 14:00 мск на стадионе «Факел» в Воронеже. Главный арбитр матча — Ранэль Зияков (Набережные Челны). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

За четыре тура до финиша «Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ с 50 очками. В предыдущем туре спартаковцы дома уступили в столичном дерби ЦСКА (1:2). 29 апреля «Спартак» победил в другом дерби, с московским «Динамо», уже в рамках Кубка России и вышел в финал Пути регионов, где встретится на своем стадионе с «Ростовом» 15 мая. В чемпионате страны красно-белым после выезда в Воронеж останется сыграть три матча: в гостях с московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре дома с «Химками».

Воронежский «Факел» занимает последнее 16-е место в РПЛ, набрав в 26 турах 15 очков. От спасительного 14-го места, означающего участие в стыковых матчах с клубами Первой лиги «Факел» отстает на 8 очков. В предыдущем туре воронежцы проиграли в гостях казанскому «Рубину» со счетом 1:2. После игры со «Спартаком» им предстоит сыграть с «Локомотивом», «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Встреча первого круга между «Спартаком» и «Факелом» в Москве завершилась уверенной победой красно-белых — 3:0. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

В матче из-за перебора карточек не примут участия Никита Моцпан и Ираклий Квеквескири («Факел»), а также Срджан Бабич и Эсекьель Барко («Спартак»).

«Спартак» — явный фаворит встречи. Букмекеры предлагают на победу гостей коэффициент 1,50. На «Факел» можно поставить за 7,20, на ничью — 4,00. От игры не ждут большого числа забитых мячей. На тотал меньше 2,5 предложен коэффициент 1,61.