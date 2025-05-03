Матч «Факел» — «Спартак» 4 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

За четыре тура до финиша «Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ с 50 очками. В предыдущем туре спартаковцы дома уступили в столичном дерби ЦСКА (1:2). 29 апреля «Спартак» победил в другом дерби, с московским «Динамо», уже в рамках Кубка России и вышел в финал Пути регионов, где встретится на своем стадионе с «Ростовом» 15 мая. В чемпионате страны красно-белым после выезда в Воронеж останется сыграть три матча: в гостях с московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре дома с «Химками».