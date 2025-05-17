Матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Крылья Советов» занимали перед началом тура 10-е место в чемпионате с 30 очками и пока не обезопасили себя от попадания в стыковые матчи с клубами Первой лиги, но 3 очков в последних турах будет для этого достаточно. «Спартак» — на пятом месте с 51 очком. Обе команды в предыдущих турах выступали не слишком удачно. Самарцы потерпели два поражения подряд — от московского «Динамо» (1:3) и прямого конкурента «Пари НН» (2:5). Теперь больше «Крыльев» в РПЛ пропустили только «Оренбург», «Пари НН», «Химки» и «Акрон».