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Матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 18 мая, в рамках 29-го тура РПЛ в Самаре местные «Крылья Советов» примут московский «Спартак».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Встреча начнется в 13:30 мск на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Крылья Советов» занимали перед началом тура 10-е место в чемпионате с 30 очками и пока не обезопасили себя от попадания в стыковые матчи с клубами Первой лиги, но 3 очков в последних турах будет для этого достаточно. «Спартак» — на пятом месте с 51 очком. Обе команды в предыдущих турах выступали не слишком удачно. Самарцы потерпели два поражения подряд — от московского «Динамо» (1:3) и прямого конкурента «Пари НН» (2:5). Теперь больше «Крыльев» в РПЛ пропустили только «Оренбург», «Пари НН», «Химки» и «Акрон».

«Спартак», в свою очередь, сыграл вничью с аутсайдером «Факелом» (0:0) и уступил в дерби с московским «Динамо» (0:2). Подопечные Деяна Станковича претендовали на выход в финал Кубка России, но уступили звание лучшей команды Пути регионов «Ростову» в очной встрече на своем поле (1:2), и теперь единственная задача красно-белых на концовку сезона — побороться за третье место и бронзовые медали РПЛ.

Очная встреча первого круга между «Спартаком» и «Крыльями» состоялась в Москве 5 августа. Красно-белые тогда разгромили соперника со счетом 3:0. Затем команды дважды встретились в рамках группового раунда Пути РПЛ Кубка России, и оба матча также остались за «Спартаком»: 3:0 в Самаре и 4:1 в столице. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят в игре явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Спартака» равен 2,14, а «Крыльев» — 3,15. На ничью можно поставить за 3,75. Ожидаются голы с обеих сторон. Коэффициент ставки «обе забьют — да» равен 1,67, а тотал больше 2.5 — 1,78.

Футбол. Премьер-лига
18.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18