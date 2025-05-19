Аршавин: Руководству «Спартака» нужно жестко наказать Станковича

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку в конце игры с «Ростовом» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).
Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке — он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.
«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всё равно большой человек в футболе. То, как он себя ведёт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жестко наказывать», — цитирует Аршавина портал «Чемпионат».
«Спартак» в первом сезоне при Станковиче перед последним туром Российской Премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице. 24 мая в рамках 30-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с футболистами подмосковных «Химок».