Аршавин: Руководству «Спартака» нужно жестко наказать Станковича

«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всё равно большой человек в футболе. То, как он себя ведёт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жестко наказывать», — цитирует Аршавина портал «Чемпионат».