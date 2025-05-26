Представитель Дзюбы назвал «чушью» слухи о его конфликте в клубе

«Еще раз подчеркну, что информация про конфликт — чушь. А про “жесткий разговор в раздевалке”… Если бы команда к перерыву выигрывала бы 3:0, и Артем устроил бы разнос, тогда я мог бы допустить факт какой-то “сенсации”. Но когда команда проигрывает… Все прекрасно знают, что Артем — лидер и характер у него чемпионский. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой-то жесткий разговор там мог иметь место. Возможно, со стороны тренера, Артема или других лидеров команды. Здесь удивляться нечему. То же самое было, например, после матча с “Химками”, об этом рассказывал даже сам Артем. Это нормальная мужская раздевалка, там всегда кипят страсти. Тем более, когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного. Здесь же спустя два дня после игры появляются такие “душещипательные” истории», — добавил Леонид Гольдман.