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Представитель Дзюбы назвал «чушью» слухи о его конфликте в клубе

Леонид Гольдман опроверг появившиеся слухи о том, что у бомбардира «Акрона» возник конфликт с командой во время матча с «Локомотивом» (1:4) в заключительном туре РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Ранее инсайдер Дмитрий Клипин сообщил, что Дзюба был крайне недоволен своей заменой, уехал со стадиона, не дождавшись команду, а в перерыве матча якобы устроил жесткий разговор с партнерами, заявив, что они ничего не умеют.

«Сезон закончился два дня назад, а операция под названием “собери трафик на Дзюбе” уже вновь стартовала — ничего нового. Информация, целенаправленно вброшенная в одном малоизвестном телеграм-канале, не имеет ничего общего с действительностью. Никакого конфликта у Артема ни с главным тренером Зауром Тедеевым, ни с коллективом нет. Буквально вчера было командное мероприятие, только несколько часов назад вернулся из Тольятти вместе с Артемом. У Дзюбы абсолютное взаимопонимание и с Зауром Эдуардовичем, и с командой. Есть огромная благодарность от коллектива и менеджмента, ровно как и у самого Артема — команде, руководству и владельцу клуба за то, что поверили в него в начале сезона и дали шанс доказать, что рано Дзюбу списывать со счетов. Артем сильно помог в этом сезоне “Акрону”. Он вложил много сил в заслуженное высокое девятое место. Сейчас активно ведем переговоры о продлении контракта, все хорошо. Надеюсь, что договоримся», — приводит слова представителя Артема Дзюбы Sport24.

«Еще раз подчеркну, что информация про конфликт — чушь. А про “жесткий разговор в раздевалке”… Если бы команда к перерыву выигрывала бы 3:0, и Артем устроил бы разнос, тогда я мог бы допустить факт какой-то “сенсации”. Но когда команда проигрывает… Все прекрасно знают, что Артем — лидер и характер у него чемпионский. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой-то жесткий разговор там мог иметь место. Возможно, со стороны тренера, Артема или других лидеров команды. Здесь удивляться нечему. То же самое было, например, после матча с “Химками”, об этом рассказывал даже сам Артем. Это нормальная мужская раздевалка, там всегда кипят страсти. Тем более, когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного. Здесь же спустя два дня после игры появляются такие “душещипательные” истории», — добавил Леонид Гольдман.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матчей, забил 10 мячей и отдал 7 голевые передачи. «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.