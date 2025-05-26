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«Фламенго» хочет купить Барко у «Спартака» до старта клубного ЧМ

Как сообщает издание RTI Esporte, руководство «Фламенго» планирует осуществить сделку, несмотря на высокую стоимость потенциального трансфера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, в подписании аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко заинтересован лично главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис. Сообщается, что встреча между руководством бразильцев и представителями Барко запланирована на ближайшее время.

Как сообщает RTI Esporte, Барко заинтересован в трансфере из «Спартака», так как хотел бы получить вызов в состав национальной команды и принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Переход во «Фламенго», по мнению полузащитника, увеличит его шансы на вызов в сборную Аргентины.

«Фламенго» собирается усилить состав перед выступлением команды на клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Напомним, для команд, которые примут участие в турнире, будет действовать дополнительное трансферное окно — с 1 июня по 10 июля.

Эсекьель Барко присоединился к «Спартаку» в прошлом году, перейдя из «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, отметившись 14 голами и 9 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

«Спартак» в первом сезоне под руководством Деяна Станковича занял 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиге и уступил «Ростову» в матче за выход в суперфинал Кубка России.