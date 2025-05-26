«Фламенго» хочет купить Барко у «Спартака» до старта клубного ЧМ

Как сообщает RTI Esporte, Барко заинтересован в трансфере из «Спартака», так как хотел бы получить вызов в состав национальной команды и принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Переход во «Фламенго», по мнению полузащитника, увеличит его шансы на вызов в сборную Аргентины.