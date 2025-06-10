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Агент Лички прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА

По данным СМИ, чешский специалист Марцел Личка, известный по работе с «Оренбургом» и московским «Динамо», является главным кандидатом на замену Марко Николича в ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы Марцела Лички, ответил на вопрос, ведет ли тренер переговоры с ЦСКА.

«Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения», — приводит слова Николаева Sport24.

Чешский специалист был уволен в начале мая 2025 года. По словам самого Лички, он не понимает, по какой причине его уволили за четыре игры до конца сезона.

В 2024 году «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство в Российской Премьер-лиге, но в итоге заняло третье место. В завершившемся сезоне бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице. Впервые в истории чемпионом России стал «Краснодар».

Пост главного тренера ЦСКА стал вакантным после неожиданного ухода сербского специалиста Марко Николича, который в ближайшее время должен возглавить греческий АЕК. Серб возглавлял ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством «армейцы» завоевали бронзовые медали РПЛ и выиграли Кубок России.