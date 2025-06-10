Агент Лички прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА

«Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения», — приводит слова Николаева Sport24.