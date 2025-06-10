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Акинфеев назвал самый сложный период в своей карьере

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о наиболее напряженном периоде своей карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«Самый главный хейт был в 2014 году после матча чемпионата мира с Южной Кореей. Это самое сложное время в карьере. Не мог смотреть в глаза ребятам, потому что подвел. Возможно, глупость с моей стороны, и нужно было извиниться, сказать, что подвел. Я ушел в себя, ни один человек не помог справиться с этим», — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

«Затем прилетел домой, 1,5 месяца старался никуда не выходить, как раз был отпуск, избегал людей. Потихонечку начал общаться с ребятами из ЦСКА на сборах, Слуцкий, Газзаев, семья затем помогли. Начал возвращаться в нормальное русло. Мне хотелось начать новый чемпионат очень хорошо, но я боялся перегореть. Думал: “А если будет такой же удар?” Ты всё время смотришь на эти перчатки. Слава богу, все наладилось, мы выиграли чемпионат, обошли сильный “Зенит” с Халком и Витселем. Жизнь наладилась, однако было тяжело вернуться обратно», — добавил Игорь Акинфеев.

На мировом первенстве в Бразилии Акинфеев упустил мяч за линию ворот после несложного удара корейца Ли Гын Хо. На тот момент счет в матче был 0:0. В результате россиянам удалось отыграться благодаря голу Александра Кержакова, но победить в том матче подопечные Фабио Капелло так и не смогли. В итоге национальная команда России заняла третье место в группе H, уступив сборным Бельгии и Алжира.

39-летний Игорь Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА, дебютировав за взрослую команду 29 марта 2003 года. С тех пор голкипер провел за ЦСКА 797 матчtq во всех турнирах, 332 из которых — «на ноль». Акинфеев — бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года.