Акинфеев назвал самый сложный период в своей карьере

«Самый главный хейт был в 2014 году после матча чемпионата мира с Южной Кореей. Это самое сложное время в карьере. Не мог смотреть в глаза ребятам, потому что подвел. Возможно, глупость с моей стороны, и нужно было извиниться, сказать, что подвел. Я ушел в себя, ни один человек не помог справиться с этим», — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.