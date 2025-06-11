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«Не вижу в этом предательства». Романцев — о Карпине в «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал возможное назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина в московское «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25 февраля «Ростов» официально объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды, который он занимал с 2017 года. Ожидается, что в ближайшее время 56-летний специалист возглавит «Динамо».

«Не вижу в этом поступке предательства по отношению к “Спартаку”, как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить “Спартак”. А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.

Карпин честно и интересно работал в “Ростове”. И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушным трибуны. В “Динамо”, где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел.

Что касается сборной, то она сейчас не занята в международных турнирах и живет по своему календарю. А это даст возможность Карпину избегать в работе тех цейтнотных ситуаций, в каких порой доводилось оказываться мне. В такие моменты выручали грамотные и авторитетные помощники, мои близкие друзья: Георгий Ярцев, Владимир Федотов, Вячеслав Грозный, Сергей Павлов. И, уезжая в сборную, им всегда можно было доверить “Спартак”. Не исключаю, что, ведя переговоры с “Динамо”, Карпин держал в уме и этот момент», — сказал Романцев.

Минувший сезон «Динамо» завершило на пятом месте, отстав от «Краснодара» на 11 очков. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА, запланирован на 12 июля.