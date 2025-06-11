Тренер вратарей «Краснодара»: Агкацев сильнее Акинфеева

— Для Кафанова лучший вратарь сезона — Акинфеев. У вас, полагаю, другое мнение?
— Разумеется. Для меня номер один — Агкацев. Да, пропустили мы чуть больше, чем «Зенит» и ЦСКА. Но в отличие от Латышонка и Акинфеева Стас сыграл в РПЛ все 30 матчей. Единственный из голкиперов! В свой первый полноценный сезон справился с колоссальной нагрузкой и внес весомый вклад в чемпионство.
— Почему полгода назад вы не включили Акинфеева даже в топ-3 вратарей РПЛ?
— Я объясню. Акинфеев — легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сейвы. Как в игре с «Краснодаром», когда Черников метров с пяти бил головой, и Игорь потащил. А в финале Кубка в серии пенальти рукой достал мяч из верхнего угла после удара Сутормина. Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, еще на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений… Оценивать игру нужно честно и объективно. Словом, при всем уважении к Игорю и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей.
— Кто же в ней?
— Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев.
— Что Игорь растерял с возрастом как вратарь?
— Ничего. Но и не скажешь, что в чем-то прибавил. Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее.
— В чем конкретно?
— Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню, — сказал тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко в интервью «Спорт-Экспрессу».
В прошедшем сезоне 39-летний Игорь Акинфеев провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и 14 раз отыграл «на ноль».