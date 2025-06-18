Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
65.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Монтеррей
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.00
П2
7.80
Футбол. Зарубежный
завершен
Ульсан
0
:
Мамелоди Сандаунз
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ривер Плейт
3
:
Урава Ред Даймонд
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19.06
Пачука
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.70

«Краснодар» объявил о переходе вратаря из Первой лиги

Вратарь московской «Родины» Александр Корякин перешел в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Контракт с 23-летним голкипером рассчитан до лета 2029 года. Корякин будет выступать в «Краснодаре» под 16-м номером. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

«Об интересе со стороны “Краснодара” узнал в конце сезона. Потом все продолжилось уже в отпуске, когда я был в Санкт-Петербурге и готовился к свадьбе. Все это было вперемешку, те эмоции нельзя передать словами», — сказал Корякин.

Главный операционной и спортивный директор «Родины» Алексей Зимин сообщил, что интерес к Корякину помимо «Краснодар» проявлял еще один топ-клуб РПЛ.

Корякин провел за «Родину» 39 матчей, в которых пропустил 33 мяча и 17 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне «Родина» заняла седьмое место в Первой лиге и стала одной из самых малопропускающих команд турнира.

Ожидается, что Корякин начнет новый сезон в роли дублера Станислава Агкацева. Ранее эту роль исполнял 37-летний Юрий Дюпин, который покинул команду по окончании сезона.