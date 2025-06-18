«Краснодар» объявил о переходе вратаря из Первой лиги

Контракт с 23-летним голкипером рассчитан до лета 2029 года. Корякин будет выступать в «Краснодаре» под 16-м номером. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
«Об интересе со стороны “Краснодара” узнал в конце сезона. Потом все продолжилось уже в отпуске, когда я был в Санкт-Петербурге и готовился к свадьбе. Все это было вперемешку, те эмоции нельзя передать словами», — сказал Корякин.
Главный операционной и спортивный директор «Родины» Алексей Зимин сообщил, что интерес к Корякину помимо «Краснодар» проявлял еще один топ-клуб РПЛ.
Корякин провел за «Родину» 39 матчей, в которых пропустил 33 мяча и 17 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В минувшем сезоне «Родина» заняла седьмое место в Первой лиге и стала одной из самых малопропускающих команд турнира.
Ожидается, что Корякин начнет новый сезон в роли дублера Станислава Агкацева. Ранее эту роль исполнял 37-летний Юрий Дюпин, который покинул команду по окончании сезона.