«Краснодар» объявил о переходе вратаря из Первой лиги

«Об интересе со стороны “Краснодара” узнал в конце сезона. Потом все продолжилось уже в отпуске, когда я был в Санкт-Петербурге и готовился к свадьбе. Все это было вперемешку, те эмоции нельзя передать словами», — сказал Корякин.