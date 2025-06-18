«Пари НН» объявил об уходе капитана команды Кирилла Гоцука

«Защитник Кирилл Гоцук, прошедший с нашим клубом путь от Первой лиги до РПЛ, покидает “Пари НН” в связи с окончанием контракта. За это время Кирилл стал настоящей легендой клуба. Кирилл внес неоценимый вклад в выход нашего клуба в Премьер-Лигу, в создание теплой атмосферы внутри команды, был лидером на футбольном поле и за его пределами. А легендарная связка “Калинский — Гоцук” навсегда вписана в историю “Пари НН”.



Кэп, спасибо тебе за пять с половиной лет, проведенных в Нижнем Новгороде, за профессионализм и человеческие качества, за все, что сделал для нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.