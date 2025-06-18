«Пари НН» объявил об уходе капитана команды Кирилла Гоцука

Защитник и капитан Кирилл Гоцук покидает нижегородскую команду на правах свободного агента.
«Защитник Кирилл Гоцук, прошедший с нашим клубом путь от Первой лиги до РПЛ, покидает “Пари НН” в связи с окончанием контракта. За это время Кирилл стал настоящей легендой клуба. Кирилл внес неоценимый вклад в выход нашего клуба в Премьер-Лигу, в создание теплой атмосферы внутри команды, был лидером на футбольном поле и за его пределами. А легендарная связка “Калинский — Гоцук” навсегда вписана в историю “Пари НН”.
Кэп, спасибо тебе за пять с половиной лет, проведенных в Нижнем Новгороде, за профессионализм и человеческие качества, за все, что сделал для нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.
Гоцук — рекордсмен по числу сыгранных матчей за нижегородский клуб — 168, 104 из них — в РПЛ. Защитник забил 14 мячей, а также сделал 10 голевых передач.
16 июня Российский футбольный союз сообщил, что бюро исполкома утвердило состав участников РПЛ на сезон‑2025/26, «Пари НН» примет участие в чемпионате, несмотря на проигрыш «Сочи» в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе. Новым главным тренером клуба стал Алексей Шпилевский, ранее приводивший «Кайрат» и «Арис» к победам в чемпионатах Казахстана и Кипра, соответственно.