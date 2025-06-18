«Балтика» может усилиться футболистами из «Зенита»

В воскресенье, 22 июня «Балтика» в рамках учебно-тренировочного сбора в Светлогорске проведет товарищеский матч против второй команды «Зенита». Начало матча — в 13:00 по московскому времени.
«Сейчас мы договорились с Андреем Сергеевичем Аршавиным, что они нам помогут. Будет матч. Может, как раз усилимся перспективными ребятами из “Зенита-2”, — сказал Талалаев.
Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Он курирует вопросы подготовки и продвижения молодых игроков, а также занимается развитием клубной академии.
В прошлом сезоне «Балтика» под руководством Талалаева стала чемпионом Первой лиги и спустя год после вылета вернулась в РПЛ.
«Зенит-2» уверенно возглавляет турнирную таблицу группы 2 дивизиона «Б» Второй лиги, опережая ближайшего преследователя в лице вологодского «Динамо» на пять очков.