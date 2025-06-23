Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал три фактора вылета из РПЛ

— Как лично вы восприняли вылет «Факела» в ФНЛ? Как личную трагедию, катастрофу? Или где-то философски отнеслись к такому исходу, с учетом скромных финансовых возможностей клуба?
— Пожалуй, последняя часть вашего вопроса во многом и является моим ответом. Но, конечно, я до сих пор переживаю случившееся. Думаю, эти мысли не отпустят меня вплоть до начала сезона в ФНЛ. При этом результат «Факела» все-таки нельзя назвать каким-то сверхнеожиданным.
— Поясните, пожалуйста.
— Мы и в первые два сезона в Премьер-лиге адекватно оценивали ситуацию, осознавали свои реальные возможности. Понимали, что с нашими скромными ресурсами будет непросто. Не забывайте, что «Факел» вышел в РПЛ впервые за 21 год. Это же тоже о чем-то говорит?
— Вы каждый раз в интервью подчеркивали, что главная цель воронежцев — не вылететь.
— Так и было! Считаю, что все, что мы все вместе делали (клуб, игроки, персонал, болельщики) в РПЛ, было скорее вопреки, а не благодаря… Вопреки всему и вопреки всем! И то, что мы три сезона подряд выступали в элитном дивизионе российского футбола, заняли историческое 11-е место, безусловно, дорогого стоит! Да, все мы сейчас переживаем, что покинули РПЛ. Однако сенсацией это все-таки не стало.
— Назовите три фактора, которые повлияли на вылет команды из РПЛ.
— Может быть, их даже не три, а больше. О скромном бюджете мы уже сказали. Никто не отменял в спорте высших достижений естественную историю, связанную с финансированием. Невозможно построить пятизвездочный отель, имея в кармане минимальные средства. Так и в футболе. Тут есть только один путь. Поступательное, постепенное развитие клуба. Первый серьезный шаг мы уже сделали. Появились в РПЛ спустя 21 год.
— Второй фактор?
— Логистика. В Воронеже, как вы знаете, больше трех лет закрыт аэропорт. Все это имело серьезный накопительный эффект. Бюджет, скромный состав, да еще и усталость у ребят накапливалась от длительных переездов/перелетов.
— Третья причина?
— Новый стадион. Мы к этому долго шли, потратили колоссальные силы и средства! Мы все успели только в преддверии чемпионата. Открытие стадиона, переезд на него тоже не могли не сказаться на ровном, сбалансированном процессе подготовки к новому сезону. Здорово, что у нас появилась арена. Но, повторюсь, переезд, логистика и так далее тоже наложили свой отпечаток, — сказал генеральный директор воронежского клуба в интервью «Спорт-Экспрессу».