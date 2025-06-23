Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал три фактора вылета из РПЛ

— Вы каждый раз в интервью подчеркивали, что главная цель воронежцев — не вылететь.

— Так и было! Считаю, что все, что мы все вместе делали (клуб, игроки, персонал, болельщики) в РПЛ, было скорее вопреки, а не благодаря… Вопреки всему и вопреки всем! И то, что мы три сезона подряд выступали в элитном дивизионе российского футбола, заняли историческое 11-е место, безусловно, дорогого стоит! Да, все мы сейчас переживаем, что покинули РПЛ. Однако сенсацией это все-таки не стало.