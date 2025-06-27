Игрок «Динамо» получил тяжелую травму колена в сборной Мексики

Луис Чавес выступает за московское «Динамо» с 2023 года. В составе бело-голубых футболист провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. В составе национальной команды Чавес провел 42 матча. На его счету четыре мяча и три голевых передачи.