Игрок «Динамо» получил тяжелую травму колена в сборной Мексики

29-летний Чавес порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Кубка КОНКАКАФ. Восстановление от подобного повреждение занимает не менее 6−8 месяцев, так что «Динамо» не сможет рассчитывать на футболиста до 2026 года.
«Сборная Мексики сообщает, что Луис Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена. Сегодня игроку сделали МРТ, которая подтвердила разрыв передней крестообразной связки правого колена. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды.
Луис Чавес выступает за московское «Динамо» с 2023 года. В составе бело-голубых футболист провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. В составе национальной команды Чавес провел 42 матча. На его счету четыре мяча и три голевых передачи.
Мексика сыграет против Саудовской Аравии в ¼ финала турнира в ночь на воскресенье, 29 июня.
Сборная Мексики являются действующими чемпионами Золотого кубка КОНКАКАФ. Турнир, проходящий в США и Канаде завершится 6 июля.