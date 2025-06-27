Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
28.06
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.01
П2
3.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2

Игрок «Динамо» получил тяжелую травму колена в сборной Мексики

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес получил травму на тренировке сборной Мексики перед ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летний Чавес порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Кубка КОНКАКАФ. Восстановление от подобного повреждение занимает не менее 6−8 месяцев, так что «Динамо» не сможет рассчитывать на футболиста до 2026 года.

«Сборная Мексики сообщает, что Луис Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена. Сегодня игроку сделали МРТ, которая подтвердила разрыв передней крестообразной связки правого колена. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды.

Луис Чавес выступает за московское «Динамо» с 2023 года. В составе бело-голубых футболист провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. В составе национальной команды Чавес провел 42 матча. На его счету четыре мяча и три голевых передачи.

Мексика сыграет против Саудовской Аравии в ¼ финала турнира в ночь на воскресенье, 29 июня.

Сборная Мексики являются действующими чемпионами Золотого кубка КОНКАКАФ. Турнир, проходящий в США и Канаде завершится 6 июля.