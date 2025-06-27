«Этот матч был нам нужен». Карпин — об игре «Динамо» с 2DROTS

«С точки зрения футбола для меня игра получилась очень информативной. Много было хороших моментов и много моментов, которые необходимо корректировать. Информации много, и это хорошо! Во всяком случае, этот матч нам был нужен.



Игра понравилась именно с точки зрения рисунка и тех моментов, которые мы уже начали тренировать, пускай и прошло не так много времени. Ребята уже пытаются их выполнять. Там хуже или лучше, это другой вопрос. Какие-то моменты получаются лучше, какие-то хуже, но глобально команда понимает, чего от нее хотят.



Гол Лепского? Перед ним вообще не стоит задача забивать, у него есть задача хорошо обороняться. Забил и забил! Сегодня сработал, завтра может и не сработать. Обольщаться по этому поводу, думаю, не стоит. Мы посмотрели на то, что и как Лепский делает в обороне, а не то, что он делает в атаке, забивая голы. Посмотрели, как он работает с мячом. Эти вещи главнее», — сказал Карпин.