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«Этот матч был нам нужен». Карпин — об игре «Динамо» с 2DROTS

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итог товарищеского матча против команды Медиалиги 2DROTS (3:0). Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Для бело-голубых это был первый матч под руководством Карпина, который возглавил команду 13 июня.

«С точки зрения футбола для меня игра получилась очень информативной. Много было хороших моментов и много моментов, которые необходимо корректировать. Информации много, и это хорошо! Во всяком случае, этот матч нам был нужен.

Игра понравилась именно с точки зрения рисунка и тех моментов, которые мы уже начали тренировать, пускай и прошло не так много времени. Ребята уже пытаются их выполнять. Там хуже или лучше, это другой вопрос. Какие-то моменты получаются лучше, какие-то хуже, но глобально команда понимает, чего от нее хотят.

Гол Лепского? Перед ним вообще не стоит задача забивать, у него есть задача хорошо обороняться. Забил и забил! Сегодня сработал, завтра может и не сработать. Обольщаться по этому поводу, думаю, не стоит. Мы посмотрели на то, что и как Лепский делает в обороне, а не то, что он делает в атаке, забивая голы. Посмотрели, как он работает с мячом. Эти вещи главнее», — сказал Карпин.

В рамках подготовки к сезону «Динамо» примет участие в Братском кубке, где сыграет с сербскими клубами ОФК (30 июня) и «Партизан» (4 июля).

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Динамо» дома сыграет с калининградской «Балтикой».