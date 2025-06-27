Егор Титов посоветовал «Спартаку» продать Угальде

— Угальде останется?
— Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать, — приводит слова Титова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел 29 матчей, забив 17 мячей. Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за 13 млн евро. Действующий трудовой контракт игрока сборной Коста-Рики с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. «Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.
За годы выступлений в «Спартаке» Егор Титов шесть раз становился чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001), серебряным (2005) и бронзовым (1995, 2002) призером первенств. Двукратный обладатель Кубка России (1998, 2003).