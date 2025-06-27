Егор Титов посоветовал «Спартаку» продать Угальде

— Угальде останется?

— Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать, — приводит слова Титова «РБ Спорт».