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Бистрович: после прихода Челестини сразу понял, что покину ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал свой уход из армейского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА объявил об уходе 27-летнего игрока из команды в среду, 2 июля.

«Переговоры по новому контракту были до и после суперфинала Кубка России. Но когда ушел Марко Николич, ситуация изменилась. Все общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьезных переговоров не было…

После назначения Челестини сразу понял, что покину ЦСКА. Потому что конкретных переговоров с руководством не было. Общался ли я лично с Челестини? Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы», — сказал Бистрович.

Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года из хорватского клуба «Славен Белупо» за 500 тыс. евро. Он провел за армейцев 127 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. С ЦСКА Бистрович становился серебряным и бронзовым призером РПЛ, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.