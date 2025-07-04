Бистрович: после прихода Челестини сразу понял, что покину ЦСКА

«Переговоры по новому контракту были до и после суперфинала Кубка России. Но когда ушел Марко Николич, ситуация изменилась. Все общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьезных переговоров не было…



После назначения Челестини сразу понял, что покину ЦСКА. Потому что конкретных переговоров с руководством не было. Общался ли я лично с Челестини? Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы», — сказал Бистрович.