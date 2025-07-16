В Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ: видео

Мероприятие прошло во вторник, 15 июля, на домашнем стадионе клуба «Ozon Арена». В присутствии почти 13 тыс. болельщиков прошло чествование чемпионов РПЛ-2024/25, презентация формы на будущий сезон и представление новичков клуба. Также для болельщиков выступила поп-рок-группа «Градусы».
На чествовании команды присутствовал владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий, а также мэр Краснодара Евгений Наумов, генеральный директор клуба Владимир Хашиг и главный тренер команды Мурад Мусаев, которые выступили с торжественной речью.
«Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю не только клуба, но и города и всего края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Когда звучит стартовый свисток, вы все превращаетесь в нашего 12-го игрока. Для нас очень важно, что на всех матчах прошлого сезона был аншлаг. Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы», — сказал Мусаев.
В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не смог выиграть РПЛ впервые с сезона-2017/18.
В воскресенье, 20 июля, «Краснодар» откроет новый сезон в РПЛ выездным матчем против «Пари НН». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.