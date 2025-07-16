В Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ: видео

«Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю не только клуба, но и города и всего края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Когда звучит стартовый свисток, вы все превращаетесь в нашего 12-го игрока. Для нас очень важно, что на всех матчах прошлого сезона был аншлаг. Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы», — сказал Мусаев.