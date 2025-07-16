Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.80
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Динамо Мн
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.98
X
4.07
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Будучност
2
:
Ноа
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брейдаблик
5
:
Эгнатия
0
П1
X
П2

В Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ: видео

«Краснодар» провел торжественное мероприятие, посвященное первому чемпионству клуба и презентации нового сезона.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Мероприятие прошло во вторник, 15 июля, на домашнем стадионе клуба «Ozon Арена». В присутствии почти 13 тыс. болельщиков прошло чествование чемпионов РПЛ-2024/25, презентация формы на будущий сезон и представление новичков клуба. Также для болельщиков выступила поп-рок-группа «Градусы».

На чествовании команды присутствовал владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий, а также мэр Краснодара Евгений Наумов, генеральный директор клуба Владимир Хашиг и главный тренер команды Мурад Мусаев, которые выступили с торжественной речью.

«Впервые став чемпионами, мы вписали свое имя в историю не только клуба, но и города и всего края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Когда звучит стартовый свисток, вы все превращаетесь в нашего 12-го игрока. Для нас очень важно, что на всех матчах прошлого сезона был аншлаг. Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы», — сказал Мусаев.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не смог выиграть РПЛ впервые с сезона-2017/18.

В воскресенье, 20 июля, «Краснодар» откроет новый сезон в РПЛ выездным матчем против «Пари НН». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.