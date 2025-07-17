Дмитрий Комбаров покинул пост главного тренера «Спартака-2»

— ФК «Спартак-Москва» благодарит чемпиона и обладателя Суперкубка России за работу с молодым поколением красно-белых и желает успехов в тренерской карьере! — написано в заявлении клуба.
Вместе с Комбаровым ушли его помощники — Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук, тренер вратарей Борис Ткачев, тренер по физической подготовке Василий Жернаков, а также аналитик Сергей Шариков.
38-лет специалист принял предложение, после того как клуб принял решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали. Под его руководством команда заняла в завершившемся сезоне второе место во Второй лиге «Б».
Во время карьеры футболиста Дмитрий Комбаров играл за «Спартак» с 2010-го по 2019 год. В течение этого периода нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой. В активе Комбарова 46 матче и 2 гола за сборную России.