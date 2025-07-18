Пруцев: против «Спартака» соперники часто выдают матч жизни

Перед зимней паузой «Спартак» находился в лидирующей группе, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В весенней части чемпионата выбыли из борьбы за чемпионство, потеряв очки в матчах с «Рубином» (1:2), «Ахматом» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:2), ЦСКА (1:2), «Факелом» (0:0) и московским «Динамо» (0:2).
«Прошедший сезон неудачный. Задачи были одни, а по итогу все вышло иначе. Первую часть сезона провели успешно, выдали победную серию. А после зимних сборов что-то сломалось. Что — не знаю до сих пор. Мы думали: сейчас попрет. Но после “Зенита”, наоборот, начали терять очки с командами, которые ниже классом. Возможно, эти соперники по-особому настраиваются на “Спартак”. Часто против нас выдают матч жизни, особенно вратари», — сказал Пруцев.
«Спартак» закончил минувший чемпионат на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков.
В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти