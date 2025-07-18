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Пруцев: против «Спартака» соперники часто выдают матч жизни

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев в интервью Sport24 попытался объяснить причины неудачного выступления красно-белых в весенней части чемпионата.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Перед зимней паузой «Спартак» находился в лидирующей группе, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В весенней части чемпионата выбыли из борьбы за чемпионство, потеряв очки в матчах с «Рубином» (1:2), «Ахматом» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:2), ЦСКА (1:2), «Факелом» (0:0) и московским «Динамо» (0:2).

«Прошедший сезон неудачный. Задачи были одни, а по итогу все вышло иначе. Первую часть сезона провели успешно, выдали победную серию. А после зимних сборов что-то сломалось. Что — не знаю до сих пор. Мы думали: сейчас попрет. Но после “Зенита”, наоборот, начали терять очки с командами, которые ниже классом. Возможно, эти соперники по-особому настраиваются на “Спартак”. Часто против нас выдают матч жизни, особенно вратари», — сказал Пруцев.

«Спартак» закончил минувший чемпионат на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков.

В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 17045 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Угловые
4
3
Фолы
21
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти