Пруцев: против «Спартака» соперники часто выдают матч жизни

«Прошедший сезон неудачный. Задачи были одни, а по итогу все вышло иначе. Первую часть сезона провели успешно, выдали победную серию. А после зимних сборов что-то сломалось. Что — не знаю до сих пор. Мы думали: сейчас попрет. Но после “Зенита”, наоборот, начали терять очки с командами, которые ниже классом. Возможно, эти соперники по-особому настраиваются на “Спартак”. Часто против нас выдают матч жизни, особенно вратари», — сказал Пруцев.