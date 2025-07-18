Старт РПЛ, ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

Предыдущий день в горах стал очень успешным для Тадея Погачара. Словенец одежал уже 20-ю победу на этапах «Тур де Франс» в карьере и вернул себе желтую майку. Лидировавший до этого молодой ирландец Бен Хили отстал и вылетел из топ-10 генеральной классификации. Отрыв Погачара от находящегося на втором месте датчанина Йонаса Вингегора составляет три с половиной минуты. Сегодня велосипедистов ожидает гонка с раздельным стартом на 11 км с финишем в подъем с градиентом 16%. Найдут ли конкуренты Погачара силы, чтобы сократить отставание от словенца и сохранить интригу в соревнованиях?