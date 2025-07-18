Старт РПЛ, ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

Волейбол (мужчины). Лига наций. Япония — Бразилия, предварительный этап
13:20. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В японской Тибе проходят матчи третьей игровой недели Лиги наций. Бразильцы являются лидерами. В девяти играх они одержали восемь побед и набрали 23 очка. Главной силой команды являются диагональный Алан Соуза, связующий Фернандо Крелинг и либеро Майке Насименту. Японцы находятся на третьем месте в таблице. Состав команды усилили доигровщики Юки Исикава и Ран Такахаси. В прошлом году команда Японии стала серебряным призером соревнований. Смогут ли японцы дома переиграть одну из сильнейших команд мира?
«Тур де Франс». Этап 13
14:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Предыдущий день в горах стал очень успешным для Тадея Погачара. Словенец одежал уже 20-ю победу на этапах «Тур де Франс» в карьере и вернул себе желтую майку. Лидировавший до этого молодой ирландец Бен Хили отстал и вылетел из топ-10 генеральной классификации. Отрыв Погачара от находящегося на втором месте датчанина Йонаса Вингегора составляет три с половиной минуты. Сегодня велосипедистов ожидает гонка с раздельным стартом на 11 км с финишем в подъем с градиентом 16%. Найдут ли конкуренты Погачара силы, чтобы сократить отставание от словенца и сохранить интригу в соревнованиях?
Российская Премьер-лига. 1-й тур. «Динамо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Сегодня стартует новый сезон чемпионата России по футболу. В первом матче сойдутся калининградская «Балтика» и новая команда Валерия Карпина московское «Динамо». «Динамо» в сезоне РПЛ-2024/25 заняло пятое место с 56 очками в 30 турах. «Балтика» — победитель Первой лиги, калининградцы набрали 64 очка в 34 матчах и за год вернулись в Премьер-лигу. В межсезонье состав «Динамо» пополнили форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев и защитник «Ростова» Максим Осипенко. Калининградцы пригласили довольно большое количество игроков. Среди них хорошо знакомые болельщикам по выступлениям в РПЛ Даниил Уткин, Мингиян Бевеев и Александр Филин. Московский клуб является фаворитом матча. Смогут ли выходцы из Первой лиги испортить настроение Валерию Карпину в его первом официальном матче в новом клубе?
Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 3 км (женщины и мужчины)
02:55 и 04:55 (в ночь на пятницу). Где смотреть: «Матч ТВ».
Соревнования в Сингапуре по плаванию на открытой воде несколько раз переносили, но на данный момент, по всей видимости, проблемы решены. Накануне прошли соревнования на дистанции 5 км. Немец Флориан Велльброк и австралийка Моеша Джексон стали двукратными чемпионами на этом чемпионате — до этого спортсмены победили также на олимпийской дистанции 10 км. Россиянин Денис Адеев дважды финишировал недалеко от пьедестала. После шестого места на 10 км, россиянин финишировал 5-м на дистанции 5 км. Смогут ли пловцы из России завоевать медаль на дистанции 3 км?