«Динамо» Москва объявило о трансфере Рубенса из «Атлетико Минейро»

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». В основной команде дебютировал в 2021 году и с тех пор провёл 151 матч, отметившись 9 голами и 9 результативными передачами. Вместе с командой доходил до финала Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес. 24-летний футболист может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля. За «Динамо» бразилец будет выступать под 44-м номером.