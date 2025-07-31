«Динамо» Москва объявило о трансфере Рубенса из «Атлетико Минейро»

Московское «Динамо» сообщило о подписании бразильца Рубенса.
Раньше футболист играл за «Атлетико Минейро». Клуб занимает 13-ю строчку в национальном чемпионате Бразилии.
Контракт с московским клубом будет действовать до 2030 года. Ранее была информация, что сумма трансфера составит около €12 млн. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в €6 млн. До этого трансфера бразилец никогда не играл за пределами родины.
Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». В основной команде дебютировал в 2021 году и с тех пор провёл 151 матч, отметившись 9 голами и 9 результативными передачами. Вместе с командой доходил до финала Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес. 24-летний футболист может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля. За «Динамо» бразилец будет выступать под 44-м номером.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за два матча. В третьем туре бело‑голубые 2 августа на выезде сыграют против «Краснодара».
В минувшем сезоне «Динамо» завершило чемпионат на пятом месте.