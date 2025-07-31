Карраскаль прилетел в Рио, чтобы завершить переход во «Фламенго»

В аэропорту Рио-де-Жанейро колумбийца встретили болельщики, он успел оставить несколько автографов.
По данным журналиста Вене Казагранде, «Фламенго» достиг договоренности с московским клубом по форме оплаты — трансфер будет оплачен в три этапа. Сейчас «Динамо» ожидает от бразильцев банковских гарантий. Сделка близка к успешному завершению. По данным источника, перед вылетом в Бразилию Карраскаль попрощался с партнерами по «Динамо».
27-летний Хорхе Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника 3,5 миллиона евро. За это время он успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.
Этим летом состав «Динамо» покинули защитник Фабиан Бальбуэна («Гремио») и Даниил Лесовой («Пари НН»). В число новичков бело-голубых входят Рубенс («Атлетико Минейро»), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ»), Михаил Осипенко («Ростов») и Иван Сергеев («Крылья Советов»).
В первых двух турах чемпионата футболисты столичного «Динамо» набрали 4 очка. 2 августа в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с действующими чемпионами страны из «Краснодара».