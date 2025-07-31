Карраскаль прилетел в Рио, чтобы завершить переход во «Фламенго»

27-летний Хорхе Карраскаль выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника 3,5 миллиона евро. За это время он успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.