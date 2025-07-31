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«Спартак» объявил о трансфере Жедсона Фернандеша

Португальский полузащитник стал самым дорогим трансфером в истории красно-белых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: spartak.com

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе португальского полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа». Контракт с 26-летним игроком подписан до 2029 года.

Технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф сообщил о том, что сумма трансфера Фернандеша в московский «Спартак» составит 27 миллионов евро. В России португалец будет получать 3,5 миллиона евро с учетом бонусов. В «Бешикташе» он зарабатывал 1,3 миллиона евро, по данным местных СМИ.

Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Предыдущим самым дорогим приобретением стало подписание 27-летнего центрального нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа в феврале 2025 года. Сумма трансфера тогда составила 18,7 миллиона евро.

Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

«Это большой ценник, но с учетом тех трансферов, что делает “Зенит”, почему не делать этого “Спартаку”. Если они хотят быть конкурентами, то понимают, что нужно тратить деньги на хороших футболистов. Однако последний их трансфер за 20 миллионов евро не гарантирует вообще ничего», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

До «Бешикташа» Жедсон выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провел два матча.