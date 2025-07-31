«Спартак» объявил о трансфере Жедсона Фернандеша

«Это большой ценник, но с учетом тех трансферов, что делает “Зенит”, почему не делать этого “Спартаку”. Если они хотят быть конкурентами, то понимают, что нужно тратить деньги на хороших футболистов. Однако последний их трансфер за 20 миллионов евро не гарантирует вообще ничего», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.