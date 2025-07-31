В «Бешикташе» назвали сумму трансфера Фернандеша в «Спартак»

«Бешикташ» на своем сайте назвал точную сумму трансфера португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Турецкий клуб также может получить бонусы за выступление игрока.
«Достигнуто соглашение об окончательном переходе футболиста Жедсона Фернандеша в московский “Спартак”. По соглашению “Спартак” выплатит нашему клубу отступные в размере € 20 779 220. Кроме того, согласно трансферному договору между нашим клубом и “Спартаком”, предусмотрены условные бонусы, не превышающие € 7 272 729», — говорится на сайте «Бешикташа».
До «Бешикташа» Жедсон также выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провел два матча. В текущем сезоне за «Бешикташ» португалец провел только один матч и не отметился в нем набранными очками, а вот в минувшем сезоне на его счету было 45 матчей и 12 голов.
После подписания московский клуб опубликовал сообщение, где назвал сильные стороны Фернандеша в игре.
«В подавляющем большинстве игр на протяжении карьеры Жедсон действовал в роли центрального полузащитника. Реже — на позиции центрального атакующего хавбека. Кроме того, у него есть небольшой опыт игры на флангах (в основном ещё в составе “Бенфики”).
Универсального хавбека отличают высокая скорость, эффективный дриблинг, впечатляющие физические данные. Он часто вынуждает соперников на себе фолить, хорош в отборе и перехватах, может плотно пробить с разных дистанций, владеет коротким и длинным пасом«, — сообщает официальный сайт “Спартака”.