В «Бешикташе» назвали сумму трансфера Фернандеша в «Спартак»

До «Бешикташа» Жедсон также выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провел два матча. В текущем сезоне за «Бешикташ» португалец провел только один матч и не отметился в нем набранными очками, а вот в минувшем сезоне на его счету было 45 матчей и 12 голов.