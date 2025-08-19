ЦСКА объявил о подписании защитника из Аргентины

Как сообщает пресс‑служба московского клуба, аргентинский защитник Рамиро ди Лусиано перешел из «Банфилда» в ЦСКА. Соглашение заключено по схеме «3+2». Ди Лусиано будет играть за красно‑синих под 24‑м номером. Он выступал за основную команду «Банфилда» с лета 2024 года, на его счету три голевые передачи в 34 матчах.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 1,3 миллиона долларов. «Банфилд» также получит 600 тысяч долларов в качестве бонусов. Кроме того, аргентинский клуб заработает 20% от суммы будущей продажи футболиста.
Ди Лусиано стал четвертым новичком из Южной Америки, присоединившимся к составу ЦСКА летом 2025 года. Ранее армейцы подписали аргентинца Лионеля Верде («Унион Санта-Фе»), бразильца Матеуса Алвеса («Сан-Паулу») и колумбийца Даниэля Руиса («Мильонариос»).
После 5 туров нового сезона чемпионата России ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 24 августа в рамках 6-го тура Российской Премьер-лиги армейцы примут тольяттинский «Акрон».