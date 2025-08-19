ЦСКА объявил о подписании защитника из Аргентины

Как сообщает пресс‑служба московского клуба, аргентинский защитник Рамиро ди Лусиано перешел из «Банфилда» в ЦСКА. Соглашение заключено по схеме «3+2». Ди Лусиано будет играть за красно‑синих под 24‑м номером. Он выступал за основную команду «Банфилда» с лета 2024 года, на его счету три голевые передачи в 34 матчах.