Олег Романцев: «Краснодар» сейчас проходит медные трубы

«Футболистам “Спартака” в мое время всегда было гораздо тяжелее, чем остальным. Сейчас в такой ситуации находится “Краснодар”. Он прошел огонь и воду. Теперь проходит медные трубы, хоть со скрипом, но, по-моему, удачно. Надо знать, что если раньше тренеры других команд говорили на установке: “Сегодня играем с “Краснодаром”, то сейчас все тренеры говорят: “Сегодня играем с чемпионом”. Это совсем другая психология, каждый хочет на уровне чемпиона показать и проверить себя, попробовать одержать победу над ним. Естественно, что им так до конца сезона будет сложно. Это удел чемпионов. Но они, по-моему, пока справляются”, — приводит слова Романцева “Московским комсомолец”.