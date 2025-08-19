Олег Романцев: «Краснодар» сейчас проходит медные трубы

«Футболистам “Спартака” в мое время всегда было гораздо тяжелее, чем остальным. Сейчас в такой ситуации находится “Краснодар”. Он прошел огонь и воду. Теперь проходит медные трубы, хоть со скрипом, но, по-моему, удачно. Надо знать, что если раньше тренеры других команд говорили на установке: “Сегодня играем с “Краснодаром”, то сейчас все тренеры говорят: “Сегодня играем с чемпионом”. Это совсем другая психология, каждый хочет на уровне чемпиона показать и проверить себя, попробовать одержать победу над ним. Естественно, что им так до конца сезона будет сложно. Это удел чемпионов. Но они, по-моему, пока справляются”, — приводит слова Романцева “Московским комсомолец”.
«Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стал чемпионом России. После 5 туров нового чемпионата подопечные Мурада Мусаева набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Локомотива».
24 августа в рамках 6-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» в гостях сыграет с «Крыльями Советов». Начала матча — в 15 часов по московскому времени.