СМИ: Колумбиец Куэста перейдет в «Спартак»

За сборную Колумбии Куэста провел 23 матча, участвовал в квалификации чемпионата мира и в Кубке Америки 2024, в том числе провел полностью финальный матч против Аргентины 14 июля 2024 года, в котором колумбийцы уступили, но пропустили лишь один гол в дополнительное время.