Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.30
П2
2.33
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.79
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ференцварош
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.54
П2
4.14
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.74
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Рейнджерс
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.72
П2
2.32
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

СМИ: Колумбиец Куэста перейдет в «Спартак»

Игрок может отправиться в Россию уже вечером 19 августа.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Колумбийский защитник Карлос Куэста перейдет в московский «Спартак», а сумма трансфера с учетом бонусов составит €8,5 млн. Об этом сообщает журналист Али Наси-Кучук в соцсети Х.

По данным источника, футболист может отправиться в Россию уже во вторник, 19 августа, вечером.

Прошлый сезон 26-летний Куэста провел в бельгийском «Генке» и турецком «Галатасарае». В сумме он сыграл за сезон-2024/2025 15 матчей и забил один гол. В бельгийской команде Карлос играл на протяжении шести сезонов, а начал профессиональную карьеру в родной Колумбии, в «Атлетико Насьональ».

За сборную Колумбии Куэста провел 23 матча, участвовал в квалификации чемпионата мира и в Кубке Америки 2024, в том числе провел полностью финальный матч против Аргентины 14 июля 2024 года, в котором колумбийцы уступили, но пропустили лишь один гол в дополнительное время.

В сезоне-2025/2026 российской Премьер-Лиги «Спартак» провел 5 туров и набрал в них 5 очков. Сейчас команда Деяна Станковича находится на 13-м месте и попадает в зону стыковых матчей. На первом месте московский «Локомотив», на втором «Краснодар». Третий — ЦСКА.