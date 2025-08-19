СМИ: Колумбиец Куэста перейдет в «Спартак»

Колумбийский защитник Карлос Куэста перейдет в московский «Спартак», а сумма трансфера с учетом бонусов составит €8,5 млн. Об этом сообщает журналист Али Наси-Кучук в соцсети Х.
По данным источника, футболист может отправиться в Россию уже во вторник, 19 августа, вечером.
Прошлый сезон 26-летний Куэста провел в бельгийском «Генке» и турецком «Галатасарае». В сумме он сыграл за сезон-2024/2025 15 матчей и забил один гол. В бельгийской команде Карлос играл на протяжении шести сезонов, а начал профессиональную карьеру в родной Колумбии, в «Атлетико Насьональ».
За сборную Колумбии Куэста провел 23 матча, участвовал в квалификации чемпионата мира и в Кубке Америки 2024, в том числе провел полностью финальный матч против Аргентины 14 июля 2024 года, в котором колумбийцы уступили, но пропустили лишь один гол в дополнительное время.
В сезоне-2025/2026 российской Премьер-Лиги «Спартак» провел 5 туров и набрал в них 5 очков. Сейчас команда Деяна Станковича находится на 13-м месте и попадает в зону стыковых матчей. На первом месте московский «Локомотив», на втором «Краснодар». Третий — ЦСКА.