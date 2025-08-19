Пиняев: не расстроюсь, если проведу в «Локомотиве» всю жизнь

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему будет доволен, если проведет всю жизнь в этом клубе.
— Почему ты стремишься в Европу, а не в топ-клуб России?
— Зачем мне стремиться, если я уже в топ-клубе? Я уже говорил, что я никогда не расстроюсь, если всю жизнь проведу в таком клубе, как «Локомотив». Не буду горевать, что в моей жизни что-то пошло не так. Надеюсь, в «Локомотиве» все будет хорошо. Возможно, когда-нибудь поеду в Европу, — приводит слова Пиняева Sport24.
20-летний футболист проводит в составе «Локомотива» четвертый сезон. В прошлом чемпионате России он заработал 12 очков после 28 матчей. За пять игр текущего сезона участвовал только в одной встрече и в ней же успел отметиться голом. В составе железнодорожников он провел 90 матчей, забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до июля 2028 года.
Ранее он два сезона играл в «Крыльях Советов», а начинал карьеру в Первой лиге за «Чертаново». С 2022 года Пиняев входит в состав сборной России. 17 ноября 2022 года он вышел в стартовом составе главной национальной команды на товарищеский матч с Таджикистаном и стал самым молодым футболистом в истории сборной. В 2023-м он отметился первым голом в сборной во время матча с Ираком.
Пиняев по информации журналиста Ивана Карпова может пропустить около 3−4 недель У него есть подозрения на повреждение сухожилия.