Пиняев: не расстроюсь, если проведу в «Локомотиве» всю жизнь

Полузащитник московской команды не хотел бы переходить в другой клуб в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему будет доволен, если проведет всю жизнь в этом клубе.

— Почему ты стремишься в Европу, а не в топ-клуб России?

— Зачем мне стремиться, если я уже в топ-клубе? Я уже говорил, что я никогда не расстроюсь, если всю жизнь проведу в таком клубе, как «Локомотив». Не буду горевать, что в моей жизни что-то пошло не так. Надеюсь, в «Локомотиве» все будет хорошо. Возможно, когда-нибудь поеду в Европу, — приводит слова Пиняева Sport24.

20-летний футболист проводит в составе «Локомотива» четвертый сезон. В прошлом чемпионате России он заработал 12 очков после 28 матчей. За пять игр текущего сезона участвовал только в одной встрече и в ней же успел отметиться голом. В составе железнодорожников он провел 90 матчей, забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до июля 2028 года.

Ранее он два сезона играл в «Крыльях Советов», а начинал карьеру в Первой лиге за «Чертаново». С 2022 года Пиняев входит в состав сборной России. 17 ноября 2022 года он вышел в стартовом составе главной национальной команды на товарищеский матч с Таджикистаном и стал самым молодым футболистом в истории сборной. В 2023-м он отметился первым голом в сборной во время матча с Ираком.

Пиняев по информации журналиста Ивана Карпова может пропустить около 3−4 недель У него есть подозрения на повреждение сухожилия.