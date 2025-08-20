Генич назвал лучшего игрока и команду после 5 туров РПЛ

«Кто лучший игрок стартового отрезка чемпионата? Ну, если смотреть на результативность, наверное, Батраков, потому что был дубль в Краснодаре, хет-трик в матче со “Спартаком”, в не самых таких последних по афише матчах. Но, как всегда, хороший Кисляк.



Я бы даже не игрока вот этих пяти туров отметил, а команду пяти туров. Понятно, что есть “Локомотив”, понятно, что есть ЦСКА и уверенный и стабильный “Краснодар”, но для меня тренер этих пяти туров и команда этих пяти туров — это “Балтика”», — сказал Генич.