Генич назвал лучшего игрока и команду после 5 туров РПЛ

Напомним, в текущем сезоне «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 баллами. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 11 очками.
«Кто лучший игрок стартового отрезка чемпионата? Ну, если смотреть на результативность, наверное, Батраков, потому что был дубль в Краснодаре, хет-трик в матче со “Спартаком”, в не самых таких последних по афише матчах. Но, как всегда, хороший Кисляк.
Я бы даже не игрока вот этих пяти туров отметил, а команду пяти туров. Понятно, что есть “Локомотив”, понятно, что есть ЦСКА и уверенный и стабильный “Краснодар”, но для меня тренер этих пяти туров и команда этих пяти туров — это “Балтика”», — сказал Генич.
20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата России с 6 голами.
Калининградская «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. В следующем туре команда Андрея Талалаева на выезде сыграет с «Сочи».