Матч «Локомотив» — «Ростов» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Локомотив» резво стартовал в чемпионате и очень быстро не просто вырвался в единоличные лидеры, но даже создал себе небольшой отрыв. Однако все испытания на прочность для «железнодорожников», разумеется, еще впереди. Это подтвердил и предыдущий тур, в котором «Локо» впервые потерял очки, вырвав ничью в гостях с калининградской «Балтикой» (1:1), причем соперник явно был ближе к победе. После этого отрыв от идущего вторым «Краснодара» стал минимальным. Ноль в графе поражения для подопечных Михаила Галактионова сохранил нападающий Николай Комличенко, для которого гол в Калининграде после остроумно разыгранного штрафного стал первым в новой для себя команде. Следующий матч для него особенный: соперник — «Ростов», в котором он отыграл четыре сезона, прежде чем вернуться в Москву.