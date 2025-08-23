Ричмонд
Матч «Локомотив» — «Ростов» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 23 августа, в рамках 6-го тура РПЛ московский «Локомотив» встретится дома с «Ростовом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 18:30 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Чебан (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Локомотив» резво стартовал в чемпионате и очень быстро не просто вырвался в единоличные лидеры, но даже создал себе небольшой отрыв. Однако все испытания на прочность для «железнодорожников», разумеется, еще впереди. Это подтвердил и предыдущий тур, в котором «Локо» впервые потерял очки, вырвав ничью в гостях с калининградской «Балтикой» (1:1), причем соперник явно был ближе к победе. После этого отрыв от идущего вторым «Краснодара» стал минимальным. Ноль в графе поражения для подопечных Михаила Галактионова сохранил нападающий Николай Комличенко, для которого гол в Калининграде после остроумно разыгранного штрафного стал первым в новой для себя команде. Следующий матч для него особенный: соперник — «Ростов», в котором он отыграл четыре сезона, прежде чем вернуться в Москву.

Ростовчане под руководством испанца Джонатана Альбы посредственно начали сезон: четыре поражения в пяти турах и лишь одна победа над таким же проблемным «Пари НН» (1:0). Руководство клуба вряд ли будет долго терпеть движение в таком графике, потому что «Ростов», конечно, ставит более высокие цели, нежели борьба за выживание. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Последний визит «Ростова» к «Локомотиву» был очень успешным: в полуфинале Пути регионов Кубка России команда с Дона победила «Локо» в гостях со счетом 2:0. «Ростов» традиционно дает «Локомотиву» серьезный бой, но, чаще всего уступает. Посмотрим, как получится на этот раз.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1,79. Поставить на успех «Ростова» можно за 4,50, а на ничейный исход — за 3,90. По поводу количества голов ясности нет: тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2,00, а тотал больше 2.5 — 1,80. Вероятность, что забитыми голами отличатся обе команды, судя по коэффициенту 1,77, выше, чем обратное событие (2,03).

