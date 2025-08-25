«Спартак» проведет встречу с лидером чемпионата Беларуси

После 19 туров «МЛ Витебск» набрал 49 баллов и уверенно лидирует в таблице чемпионата Белоруссии, опережая идущую на втором месте «Славия-Мозырь» на 11 очков. Отрыв по потерянным баллам чуть менее внушительный — 8 очков преимущества над действующим чемпионом страны, минским «Динамо». При этом в прошлом сезоне «МЛ Витебск» играл во втором по силе футбольном дивизионе страны.