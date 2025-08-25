Ричмонд
«Спартак» проведет встречу с лидером чемпионата Беларуси

Товарищеский матч «Спартака» против белорусского «МЛ Витебск» состоится в сентябрьскую паузу на матчи национальных сборных.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 8 сентября и начнется в 19:30.

После 19 туров «МЛ Витебск» набрал 49 баллов и уверенно лидирует в таблице чемпионата Белоруссии, опережая идущую на втором месте «Славия-Мозырь» на 11 очков. Отрыв по потерянным баллам чуть менее внушительный — 8 очков преимущества над действующим чемпионом страны, минским «Динамо». При этом в прошлом сезоне «МЛ Витебск» играл во втором по силе футбольном дивизионе страны.

Завтра, 26 августа, «Спартак» сыграет дома против «Пари НН» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России. После шести туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.