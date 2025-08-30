Ричмонд
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 31 августа, состоится матч 7-го тура РПЛ между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 15:45 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Локомотив» по-прежнему не имеет поражений в рамках чемпионата России, но после двух ничейных результатов подряд (с «Балтикой» и «Ростовом») команда Михаила Галактионова утратила лидерство, пропустив вперед в таблице «Краснодар» и ЦСКА. Но последняя кубковая победа над «Акроном» (2:0) должна немного улучшить настроение железнодорожников.

«Крылья Советов» под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева хорошо начали сезон, но последние два тура серьезно подпортили это впечатление. Сначала самарцы проиграли в гостях воспрявшему «Ахмату» Станислава Черчесова (1:3), а затем получили дома кошмарные 0:6 в матче с чемпионом страны «Краснодаром». Впоследствии по пенальти удалось обыграть в Кубке московское «Динамо», но это совсем другой турнир, а в РПЛ «Крылья» опустились в нижнюю половину таблицы, хотя еще недавно чуть ли не претендовали на место в первой тройке. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Последнюю очную встречу команд не хочется вспоминать болельщикам «Локомотива», ведь их любимый клуб угодил под куражные «Крылья» тогда еще Игоря Осинькина, проиграв в Самаре со счетом 1:5. Теперь есть возможность взять реванш, тем более, игра пройдет в столице, а на своем поле «Локомотив» самарцам не проигрывал почти 20 лет.

Это одна из причин, почему в это воскресенье «Локо» выходит на игру явным фаворитом. Букмекеры принимают ставки на его победу с коэффициентом 1,65, а на поражение — 5,00. Ничья идет за 4,10. Голов ждем достаточно много, раз тотал больше 2.5 оценивается в 1,74, а меньше 2.5 — 2,06.

