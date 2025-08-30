Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Крылья Советов» под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева хорошо начали сезон, но последние два тура серьезно подпортили это впечатление. Сначала самарцы проиграли в гостях воспрявшему «Ахмату» Станислава Черчесова (1:3), а затем получили дома кошмарные 0:6 в матче с чемпионом страны «Краснодаром». Впоследствии по пенальти удалось обыграть в Кубке московское «Динамо», но это совсем другой турнир, а в РПЛ «Крылья» опустились в нижнюю половину таблицы, хотя еще недавно чуть ли не претендовали на место в первой тройке. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.