Матч ЦСКА — «Краснодар» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В очных встречах ЦСКА и «Краснодара» почти всегда побеждают хозяева. В столице красно-синие не проигрывали краснодарцам с 2018 года, зато «быки» в этом сезоне в гостях не то что не теряют очки — даже не пропустили ни одного гола, забив 10. После той самой игры за Суперкубок. ЦСКА, в свою очередь, лучше всех выглядит дома: четыре победы в четырех матчах, но обязательно пропускает ровно один гол, что уже стало предметом для критики со стороны максималиста Игоря Акинфеева, который после победы над «Акроном» (3:1) призвал партнеров собраться и сыграть уже на ноль.