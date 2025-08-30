Матч ЦСКА — «Краснодар» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Краснодар» и ЦСКА встречаются в момент, когда обе команды не на шутку разогнались, без ощутимых проблем обыгрывают всех соперников подряд и вышли на первые две строки турнирной таблицы. Так что это главный матч не только 7-го тура, а всей летней части сезона. И «быкам», и армейцам хотелось бы уйти на сентябрьскую паузу единоличными лидерами, но для этого надо сломить сопротивление самых серьезных соперников.
«Краснодар» безупречен в августе: 6 матчей в РПЛ и Кубке — 6 побед с общей разницей мячей 21:3. Подопечные Мурада Мусаева полностью оправдывают звание действующего чемпиона, но теперь их ждет гостевой матч с соперником, который их в этом сезоне уже обыгрывал.
ЦСКА в двух аспектах еще лучше «Краснодара», хотя в таблице отстает на одно очко. Во-первых, команда Фабио Челестини до сих пор ни разу никому не уступила в основное время, только в серии пенальти с «Акроном» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Во-вторых, у армейцев уже есть трофей — Суперкубок России, завоеванный как раз в противостоянии с «Краснодаром» 12 июля на старте сезона. Тогда победу армейцам принес точный удар Игоря Дивеева. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В очных встречах ЦСКА и «Краснодара» почти всегда побеждают хозяева. В столице красно-синие не проигрывали краснодарцам с 2018 года, зато «быки» в этом сезоне в гостях не то что не теряют очки — даже не пропустили ни одного гола, забив 10. После той самой игры за Суперкубок. ЦСКА, в свою очередь, лучше всех выглядит дома: четыре победы в четырех матчах, но обязательно пропускает ровно один гол, что уже стало предметом для критики со стороны максималиста Игоря Акинфеева, который после победы над «Акроном» (3:1) призвал партнеров собраться и сыграть уже на ноль.
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2,65, а поставить на успех «Краснодара» можно за 2,85. Ничья идет за 3,40. Аналитиик сомневаются, что матч выйдет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1,83, тотал больше 2.5 — 2,00. Акинфеев и Агкацев хороши в воротах, а самый частый исход очных встреч этих соперников за последние годы — 1:0 в пользу одной из команд.