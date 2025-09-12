Ричмонд
Защитник «Ростова» Калинин перешел в греческий «Пансерраикос»

«Пансерраикос» подписал контракт с защитником «Ростова» Игорем Калининым. Об этом сообщает Transfermarkt.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации журналиста Ивана Карпова, 29-летний футболист перешел в греческий клуб бесплатно. Его зарплата в греческом клубе составит 200−250 тыс. евро в год. Также в контракте Калинина будут прописаны отступные в размере 300 тыс. евро.

«Во мне были заинтересованы вице-президент и главный тренер “Пансерраикоса”. Я подписал соглашение с клубом еще в прошлом месяце. Мне предоставили машину и оплатили квартиру. Сейчас жду, когда будут готовы все документы для вылета в Грецию», — сказал Калинин.

Ожидается, что в ближайшие выходные Калинин прибудет в расположение «Пансерраикоса», за который уже выступает другой российский футболист — 21-летний полузащитник Виктор Румянцев. Ожидается, что за новый клуб Калинин дебютирует 20 сентября в домашней игре с «Атромитосом».

Игорь Калинин перешел в «Ростов» зимой 2021 года из «Урала» за 600 тыс. евро. Последние три сезона он провел в аренде в «Факеле», сыграв за воронежский клуб 63 матча. Также Калинин выступал в России за «Волгарь», «Краснодар», московское «Динамо» и «Тамбов».

«Пансерраикос» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, не набрав ни одного очка в первых двух турах чемпионата. В субботу, 13 сентября, клуб из города Сарре на выезде сыграет с действующим чемпионом страны — «Олимпиакосом».