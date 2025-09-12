Защитник «Ростова» Калинин перешел в греческий «Пансерраикос»

«Во мне были заинтересованы вице-президент и главный тренер “Пансерраикоса”. Я подписал соглашение с клубом еще в прошлом месяце. Мне предоставили машину и оплатили квартиру. Сейчас жду, когда будут готовы все документы для вылета в Грецию», — сказал Калинин.