Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате России

Накануне ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (3:1) в заключительном матче 9-го тура РПЛ. Единственный гол у хозяев забил нападающий Антон Зиньковский.
Примечательно, что во всех восьми последних матчах ЦСКА в РПЛ Акинфеев пропускал ровно один мяч. 39-летний вратарь сумел сохранить свои ворота «сухими» только в выездном матче 1-го тура против «Оренбурга» (0:0).
Всего на счету 39-летнего вратаря десять матчей во всех турнирах, в которых он пропустил восемь мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Акинфеева с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 28 сентября, армейцы дома сыграют с «Балтикой». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.