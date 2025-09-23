Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.74
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.27
П2
3.43
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.02
П2
1.36
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.50
П2
2.39
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2

Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол в восьмом матче подряд и повторил собственную антирекордную серию в чемпионатах России. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Накануне ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (3:1) в заключительном матче 9-го тура РПЛ. Единственный гол у хозяев забил нападающий Антон Зиньковский.

Примечательно, что во всех восьми последних матчах ЦСКА в РПЛ Акинфеев пропускал ровно один мяч. 39-летний вратарь сумел сохранить свои ворота «сухими» только в выездном матче 1-го тура против «Оренбурга» (0:0).

Всего на счету 39-летнего вратаря десять матчей во всех турнирах, в которых он пропустил восемь мячей и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Акинфеева с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 28 сентября, армейцы дома сыграют с «Балтикой». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.