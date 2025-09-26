Старт 10-го тура РПЛ, игры в КХЛ, интересные матчи в Пекине: что посмотреть сегодня

За несколько дней турнира в Пекине среди мужчин, успели его покинуть уже два российских теннисиста: Андрей Рублев и Карен Хачанов. Даниил Медведев все еще держится на плаву, но стартовый матч еще только будет для него. Будет он с Кэмероном Норри, который уже становился причиной выбывания россиянина. Удастся ли Даниилу прервать свою серию неудачных выступлений?