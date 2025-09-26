Старт 10-го тура РПЛ, игры в КХЛ, интересные матчи в Пекине: что посмотреть сегодня

Российская Премьер-лига. 10 тур
Где смотреть: Окко, Матч ТВ.
26 сентября стартует 10-й тур российской Премьер-Лиги. В этот день болельщики увидят только одну встречу. Она пройдет между командами «Крылья Советов» и московское «Динамо». Начало в 18:00 мск.
В турнирной таблице команды расположились недалеко друг от друга. Самарцы 10-е, «Динамо» на восьмой строчке, у обоих в активе по 12 очков после девяти матчей. От тройки лучших команд их отделяет 5 очков.
Победа не помешает обоим коллективами, но московское «Динамо» Валерия Карпина особенно заметно в текущем сезоне пошло на спад. Вернуть былые времена позволит именно виктория. У победителя есть шанс занять с 5 по 7 место при условии, что получится обойти соперников по дополнительным показателям.
Матчи КХЛ. «Локомотив» — «Автомобилист»
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
26 сентября состоятся три матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:
«Лада» — «Шанхайские Драконы» в 18:00 мск.
«Локомотив» — «Автомобилист» в 19:00 мск.
«Динамо» Минск — «Северсталь» в 19:10 мск.
Наиболее интересным матчем, на мой взгляд, будет встреча действующего чемпиона КХЛ «Локомотива» и уральского «Автомобилиста».
Фаворитом встречи является ярославская команда, стабильно выигравшая четыре последние матча в лиге. Всего после восьми матчей на счету чемпионов только два поражения. В минувшем сезоне «Локомотив» был одной из лучших команд по игре дома. Учитывая то, что состав почти не изменился, у этой тенденции может быть продолжение.
Каким бы ни был нестабильным «Автомобилист», команду из топ-5 на Востоке не стоит списывать со счетов. Четыре из шести последних личных встреч остались за екатеринбуржцами.
Вероятно, мы увидим плотную игру со стороны соперников. Матч вряд ли подарит много голов, скорее до 5 в сумме от обеих команд. Для екатеринбуржцев важно выиграть и забраться как можно дальше в турнирной таблице, а вот «Локомотиву» как лидеру Востока стоит закрепиться на первой строчке, оторвавшись от «Торпедо».
АТР 1000 в Пекине. Интересные встречи
Где смотреть: Кинопоиск.
За несколько дней турнира в Пекине среди мужчин, успели его покинуть уже два российских теннисиста: Андрей Рублев и Карен Хачанов. Даниил Медведев все еще держится на плаву, но стартовый матч еще только будет для него. Будет он с Кэмероном Норри, который уже становился причиной выбывания россиянина. Удастся ли Даниилу прервать свою серию неудачных выступлений?
Янник Синнер одним из первых сыграет матч второго круга с Теренсом Атманом. Начнет свой путь в Пекине и только что выигравший титул на харде Александр Бублик. Он встретится с Адрианом Маннарино.