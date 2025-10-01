Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.60
П2
1.52
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.45
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.53
П2
2.38
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Юнион
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.02
П2
4.72
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.83
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.73
X
5.41
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.64
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.48
П2
3.27

Быстров назвал тренера РПЛ, претендующего на увольнение

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о кандидатах на увольнение после 10 туров РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Пари НН"

Быстров отметил, что наставник «Пари НН» Алексей Шпилевский является одним из главных кандидатов на то, чтобы покинуть свой пост. 37-летний белорусский специалист возглавил клуб летом 2025 года.

— Шпилевский — это претендент на увольнение. 10 туров нам говорили, что будет какой-то показатель его работы, но пока мы слышим одни сказки. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить про атакующий футбол. Где твой атакующий футбол? Мы давали ему время, он знает, в каких будет условиях, но говорил постоянно про него. У него все плохие.

В матче со «Спартаком» показательный момент, он подзывает игрока к себе для замены, тот машет рукой, идет вразвалочку и ругается. Вот с таким взглядом. Когда тренер тебя зовет при любом счете 0:3, 0:7 — неважно, у тебя глаза должны гореть. А у него три замены и три человека нехотя выходят на поле. Значит, он что-то плохо делает внутри команды. Он говорит, что никогда не будет играть в 4−5−1, да по такой схеме можно так сыграть, что люди будут тебе аплодировать«, — сказал Быстров в новом выпуске шоу “О, родной футбол!”.

В текущем сезоне «Пари НН» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 6 очками. В следующем туре подопечные Шпилевского на выезде сыграют с аутсайдером чемпионата клубом «Сочи».