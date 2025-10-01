Быстров назвал тренера РПЛ, претендующего на увольнение

— Шпилевский — это претендент на увольнение. 10 туров нам говорили, что будет какой-то показатель его работы, но пока мы слышим одни сказки. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить про атакующий футбол. Где твой атакующий футбол? Мы давали ему время, он знает, в каких будет условиях, но говорил постоянно про него. У него все плохие.



В матче со «Спартаком» показательный момент, он подзывает игрока к себе для замены, тот машет рукой, идет вразвалочку и ругается. Вот с таким взглядом. Когда тренер тебя зовет при любом счете 0:3, 0:7 — неважно, у тебя глаза должны гореть. А у него три замены и три человека нехотя выходят на поле. Значит, он что-то плохо делает внутри команды. Он говорит, что никогда не будет играть в 4−5−1, да по такой схеме можно так сыграть, что люди будут тебе аплодировать«, — сказал Быстров в новом выпуске шоу “О, родной футбол!”.