Четыре клуба из России вошли в топ-100 по стоимости футболистов

«Зенит», а также ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» вошли в топ-100 клубов мира по трансферной стоимости игроков по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 100 футбольных клубов мира по трансферной стоимости игроков, санкт-петербургский «Зенит» занял 63-е место — самое высокое среди команд Российской Премьер-лиги. По данным источника, общая стоимость футболистов сине-бело-голубых составляет 225 миллионов евро.

Стоимость игроков ЦСКА оценили в 169 миллионов евро — 80-е место. «Локомотив» и «Динамо» оценены в 136 и 134 миллионов евро, соответственно, и заняли 98-е и 99-е места.

Лидером рейтинга стал лондонский «Челси» (1,8 миллиарда евро), второе место за мадридским «Реалом» (1,684 млрд евро), замкнул тройку ещё один клуб из Англии «Манчестер Сити» (1,485 млрд евро).

По состоянию на сегодняшний день после 11 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России, «Краснодар» (23). «Зенит» — четвертый (20).