Игнашевич сравнил «Балтику» с «Аталантой»

Андрей Талалаев известен своей необычной методикой тренировок во время предсезонных сборов. Например, его футболисты практиковали занятия по тайскому боксу, катанию на коньках и плаванию для общего укрепления корпуса туловища.
«Я не слышал деталей, о которых вы говорите. Высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом. Они с запасом выиграли тяжелую Первую лигу. Сейчас с удовольствием смотрю за их матчами, потому что у них много интересных, любопытных для меня деталей. В частности, прессинг, который они используют по ходу игры, — некая отсылка к Гасперини в “Аталанте”. Так что это любопытно», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».
По итогам 11 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Андрея Талалаева 20 зачетных баллов. 19 октября в ближайшем туре РПЛ подопечные Талалаева встретятся на выезде с казанским «Рубином».
Сергей Игнашевич возглавлял «Балтику» с 2021-го по июнь 2024 года, смог вывести ее в Российскую Премьер-лигу и дойти с ней до суперфинала Кубка России. Ранее он также возглавлял московское «Торпедо».
В качестве игрока Игнашевич шесть раз выигрывал чемпионат России (в том числе пять — с ЦСКА), а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Со сборной России защитник взял бронзу Евро-2008.