Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.47
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.02
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.85
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.78

Игнашевич сравнил «Балтику» с «Аталантой»

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил работу Андрея Талалаева во главе калининградского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Андрей Талалаев известен своей необычной методикой тренировок во время предсезонных сборов. Например, его футболисты практиковали занятия по тайскому боксу, катанию на коньках и плаванию для общего укрепления корпуса туловища.

«Я не слышал деталей, о которых вы говорите. Высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом. Они с запасом выиграли тяжелую Первую лигу. Сейчас с удовольствием смотрю за их матчами, потому что у них много интересных, любопытных для меня деталей. В частности, прессинг, который они используют по ходу игры, — некая отсылка к Гасперини в “Аталанте”. Так что это любопытно», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

По итогам 11 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Андрея Талалаева 20 зачетных баллов. 19 октября в ближайшем туре РПЛ подопечные Талалаева встретятся на выезде с казанским «Рубином».

Сергей Игнашевич возглавлял «Балтику» с 2021-го по июнь 2024 года, смог вывести ее в Российскую Премьер-лигу и дойти с ней до суперфинала Кубка России. Ранее он также возглавлял московское «Торпедо».

В качестве игрока Игнашевич шесть раз выигрывал чемпионат России (в том числе пять — с ЦСКА), а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Со сборной России защитник взял бронзу Евро-2008.