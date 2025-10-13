Игнашевич сравнил «Балтику» с «Аталантой»

«Я не слышал деталей, о которых вы говорите. Высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом. Они с запасом выиграли тяжелую Первую лигу. Сейчас с удовольствием смотрю за их матчами, потому что у них много интересных, любопытных для меня деталей. В частности, прессинг, который они используют по ходу игры, — некая отсылка к Гасперини в “Аталанте”. Так что это любопытно», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».