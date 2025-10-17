Абросимов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ

Помогать ему будут Егор Болховитин и Кирилл Большаков, резервным арбитром выступит Юрий Карпов. За систему VAR отвечают Андрей Фисенко и Роман Сафьян.

Встреча между командами пройдет в субботу, 18 октября, на «РЖД Арене», начало матча — в 19:45 по московскому времени.