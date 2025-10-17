Ричмонд
Абросимов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Судейская бригада Ивана Абросимова обслужит матч 12-го тура Российской Премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Помогать ему будут Егор Болховитин и Кирилл Большаков, резервным арбитром выступит Юрий Карпов. За систему VAR отвечают Андрей Фисенко и Роман Сафьян.
Встреча между командами пройдет в субботу, 18 октября, на «РЖД Арене», начало матча — в 19:45 по московскому времени.

18 октября (суббота)

«Пари НН» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.

19 октября (воскресенье)

«Сочи» — «Зенит»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Балтика»: судья — Иван Сараев. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» Москва — «Ахмат»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.