Матч «Спартак» — «Ростов» 18 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Соперники уже успели дважды встретиться в этом сезоне, поскольку попали в одну группу Пути РПЛ Кубка России. Там «Спартак» и «Ростов» обменялись гостевыми победами, а предстоящий матч чемпионата команда Деяна Станковича проведет дома. Поражение в главном московском дерби вновь активизировало разговоры о том, что дни серба в российской столице сочтены. К тому же освободилась вакансия в сборной Сербии, но официально отъезд Станковича в Белград опровергнут. Сам специалист не унывает и верит в светлое будущее со «Спартаком». Кстати, для Станковича это последний день пока самой длительной в его российской карьере дисквалификации. Уже с воскресенья Деян освобожденный будет иметь полное право занять свое место на тренерской скамейке. Надолго ли?