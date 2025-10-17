Матч «Спартак» — «Ростов» 18 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:15 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Напомним, что перед паузой на матчи сборных «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА (2:3) и расположился на шестой строчке таблицы РПЛ с 18 очками. Эта неудача прервала неплохую серию красно-белых из трех побед подряд с учетом Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» ушел на октябрьские каникулы на победном настрое, обыграв в гостях «Оренбург» со счетом 1:0. Благодаря этому результату желто-синие поднялись на 10-е место, всего в пяти очках от «Спартака». Очень неплохо, если вспомнить, что на старте подопечные Джонатана Альбы располагались на дне таблицы. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Соперники уже успели дважды встретиться в этом сезоне, поскольку попали в одну группу Пути РПЛ Кубка России. Там «Спартак» и «Ростов» обменялись гостевыми победами, а предстоящий матч чемпионата команда Деяна Станковича проведет дома. Поражение в главном московском дерби вновь активизировало разговоры о том, что дни серба в российской столице сочтены. К тому же освободилась вакансия в сборной Сербии, но официально отъезд Станковича в Белград опровергнут. Сам специалист не унывает и верит в светлое будущее со «Спартаком». Кстати, для Станковича это последний день пока самой длительной в его российской карьере дисквалификации. Уже с воскресенья Деян освобожденный будет иметь полное право занять свое место на тренерской скамейке. Надолго ли?
Букмекеры уверены в том, что «Спартак» — безоговорочный фаворит матча. Коэффициент на его победу составляет скромные 1,61. Потенциальный выигрыш «Ростова» умножит соответствующую ставку в 5,20 раза, а ничья — в 4,20. По поводу количества голов ясности нет. Тотал больше 2.5 и меньше 2.5 примерно одинаковые — 1,85 и 1,95 соответственно.
Деян Станкович
Джонатан Альба
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Тимур Сулейманов
54′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
