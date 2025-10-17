Матч «Локомотив» — ЦСКА 18 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Локомотив» в этом сезоне уже успел побыть на первом месте и не прочь снова вернуться в лидеры. Преимущество хозяев «РЖД Арены» в том, что, если у соперника могут быть некоторые проблемы с составом (о них ниже), то у красно-зеленых все лидеры в строю после возвращения Сергея Пиняева. Главная звезда команды, он же лучший бомбардир чемпионата, Алексей Батраков все так же хорош, а второй голеадор команды, нападающий Дмитрий Воробьев, только что забил свой первый мяч за сборную России, и играет все лучше с каждым матчем. Правда, в обороне часто вспыхивает пожар, который приходится тушить завоевавшему позицию основного вратарая Антону Митрюшкину.