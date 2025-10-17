Матч «Локомотив» — ЦСКА 18 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:45 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Матч, в котором встречаются первая и вторая команды чемпионата, по определению является центральным в 12-м туре. ЦСКА после знаковой домашней победы в предыдущем туре над «Спартаком» (3:2) лидирует с 24 набранными очками, а «Локомотив», который добился не менее феерического успеха в игре с соседями из «Динамо» (5:3), отстает лишь на один балл, а по дополнительным показателям идет выше «Краснодара». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В предыдущем туре коллективы Михаила Галактионова и Фабио Челестини устроили настоящий праздник атакующего футбола. Да, в обороне и у железнодорожников, и у армейцев есть проблемы, но кого это интересует, когда все огрехи исправляет великолепная атака. Пауза на сборные, конечно, может притушить пыл, но, к примеру, футболисты, которые из ЦСКА и «Локомотива» отлучались в сборную России, выглядели в матчах с Ираном и Боливией так же ярко, как в клубах, и с формой все должно быть в порядке.
«Локомотив» в этом сезоне уже успел побыть на первом месте и не прочь снова вернуться в лидеры. Преимущество хозяев «РЖД Арены» в том, что, если у соперника могут быть некоторые проблемы с составом (о них ниже), то у красно-зеленых все лидеры в строю после возвращения Сергея Пиняева. Главная звезда команды, он же лучший бомбардир чемпионата, Алексей Батраков все так же хорош, а второй голеадор команды, нападающий Дмитрий Воробьев, только что забил свой первый мяч за сборную России, и играет все лучше с каждым матчем. Правда, в обороне часто вспыхивает пожар, который приходится тушить завоевавшему позицию основного вратарая Антону Митрюшкину.
У ЦСКА больше вопросов по составу. Главный из них — успел ли восстановиться после травмы, полученной в дерби со «Спартаком», Игорь Акинфеев. Скорее, нет, ведь в предматчевых тренировках он не участвовал. Сменивший легенду по ходу матча Владислав Тороп выглядел не очень уверенно. Вряд ли готов играть Тамерлан Мусаев, были проблемы у Игоря Дивеева, а самый большой удар — дисквалификация одного из лучших игроков команды этой осенью Мойзеса. Фабио Челестини явно предстоит поломать голову над оптимальным составом, который выйдет против «Локо», а тактика игры на контратаках против частенько оголяющего тылы соперника напрашивается. С точки зрения тренерской работы нас ждет интереснейшее противостояние.
Соперники уже успели провести две игры друг с другом в Кубке. Вряд ли они очень показательны с учетом смешанных составов, но ЦСКА был в них сильнее: сначала победа в основное время дома со счетом 2:1, а потом ничья в гостях (0:0) с выигранной серией пенальти.
Букмекеры не видят в дерби фаворита. Ставки на победу «Локомотива» принимают с коэффициентом 2,75, а ЦСКА — 2,55. На ничью можно поставить за 3,40. С количеством голов не очень понятно. Да, в прошлом туре их было экстремально много, но это не значит, что ЦСКА и «Локо» продолжат в том же духе и в очной игре. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча составляет 1,85, а меньше 2.5 — 1,95.
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти