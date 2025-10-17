Романцев посоветовал урезать зарплату тренерам-иностранцам

«Если иностранные специалисты будут хорошими, то пусть приезжают к нам. Почему их не должно быть? Но им надо поставить задачу изучать русский язык в течение какого‑то времени. И, может быть, уменьшать им зарплату, если они в течение какого‑то времени не будут знать язык», — цитирует Романцева «Матч ТВ».
14 октября 71-летний специалист на прошедшей в Москве общероссийской тренерской конференции предложил также сделать знание русского языка обязательным для подписания контракта иностранным тренером с отечественным клубом.
В настоящий момент в Российской Премьер-лиги на посту главных тренеров работают три специалиста из дальнего зарубежья. Серб Деян Станкович («Спартак»), швейцарец Фабио Челестини (ЦСКА) и испанец Джонатан Альба («Ростов»). Альба работает в России с 2018 года и уже освоил русский язык.
Олег Романцев в качестве игрока провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. Выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР.
В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду красно-белых и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.
Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года и за это время восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубок России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).