Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
1
:
Олимпиакос П
0
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
1.70
X
3.30
П2
7.10
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
П1
1.58
X
4.42
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
П1
1.60
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
П1
5.10
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
П1
4.80
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
Романцев посоветовал урезать зарплату тренерам-иностранцам

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев выступил с предложением урезать зарплату иностранным специалистам, которые не смогут выучить русский язык.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

«Если иностранные специалисты будут хорошими, то пусть приезжают к нам. Почему их не должно быть? Но им надо поставить задачу изучать русский язык в течение какого‑то времени. И, может быть, уменьшать им зарплату, если они в течение какого‑то времени не будут знать язык», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

14 октября 71-летний специалист на прошедшей в Москве общероссийской тренерской конференции предложил также сделать знание русского языка обязательным для подписания контракта иностранным тренером с отечественным клубом.

В настоящий момент в Российской Премьер-лиги на посту главных тренеров работают три специалиста из дальнего зарубежья. Серб Деян Станкович («Спартак»), швейцарец Фабио Челестини (ЦСКА) и испанец Джонатан Альба («Ростов»). Альба работает в России с 2018 года и уже освоил русский язык.

Олег Романцев в качестве игрока провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. Выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР.

В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду красно-белых и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.

Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года и за это время восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубок России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).