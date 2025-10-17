Мусаев — о лимите: Ограничения ни к чему хорошему не приводят

Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 легионеров и выпускать на поле 8 из них.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о разговорах об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
— Мало мнений от клуба по поводу лимита. Какая позиция ваша и клубная по проекту будущих изменений?
— Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт — скорее всего, лимит будет меняться, и мы должны сделать определенные шаги. Мое мнение — любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорошо, — сказал Мусаев в интервью порталу «РБ Спорт».
41-летний специалист работал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.
С 2021-го по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.