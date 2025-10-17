Мусаев — о лимите: Ограничения ни к чему хорошему не приводят

— Не разговаривал с руководством на тему лимита. Понимаем, что это факт — скорее всего, лимит будет меняться, и мы должны сделать определенные шаги. Мое мнение — любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе, а не то, что у него есть паспорт и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорошо, — сказал Мусаев в интервью порталу «РБ Спорт».