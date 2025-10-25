Матч ЦСКА — «Крылья Советов» 25 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Летом ЦСКА сорвал массу комплиментов за бодрый старт с новым главным тренером Фабио Челестини, но никто и не говорил, что бороться за самые высокие места будет легко: в сентябре красно-синие потерпели первое поражение от «Ростова» (0:1), а в октябре попали под «Локомотив» (0:3). Армейцы по-прежнему в группе лидеров, по-прежнему играют интересно, но настало время для тюнинга и устранения недочетов.
Понятно, что на ЦСКА не может не сказываться потеря Игоря Акинфеева из-за травмы. Как бы ни старался в воротах Станислав Тороп, такую уверенность защите, как Акинфеев, он не может придать по определению. А уверенность нужна, когда есть проблемы со здоровьем и у других важных игроков. Но говорить о кризисе пока неуместно и просто рано. Обляков, Круговой, Кисляк, Мойзес должны проявить лидерские качества, и тогда следующий соперник команде Челестини точно по зубам.
«Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева идут на 11-м месте в таблице РПЛ, но форма у самарцев по последним матчам на уровне аутсайдера — последняя победа над еще более проблемным «Сочи» была почти полтора месяца назад. Дальше почти сплошь поражения, а домашняя ничья с «Оренбургом» самарцев тоже совсем не может радовать. Еще пара-тройка таких туров, и придется включаться в борьбу за выживание. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Фаворит встречи понятен. Букмекеры дают на домашнюю победу ЦСКА коэффициент 1,47, а на неожиданный выигрыш «Крыльев» в гостях — 7,40. Ничью оценивают коэффициентом 4,60. По поводу результативности ясности нет. У обеих команд проблемы с обороной на данном отрезке, но и атака действует нестабильно.