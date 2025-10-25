Матч ЦСКА — «Крылья Советов» 25 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Понятно, что на ЦСКА не может не сказываться потеря Игоря Акинфеева из-за травмы. Как бы ни старался в воротах Станислав Тороп, такую уверенность защите, как Акинфеев, он не может придать по определению. А уверенность нужна, когда есть проблемы со здоровьем и у других важных игроков. Но говорить о кризисе пока неуместно и просто рано. Обляков, Круговой, Кисляк, Мойзес должны проявить лидерские качества, и тогда следующий соперник команде Челестини точно по зубам.