Акинфеев рассказал, как его унизили болельщики «Спартака»

«В этом ролике были тщательнейшим образом подобраны все мои ошибки, которые когда-либо случались. Одна за другой. Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций. Хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды. Полный зал людей, сидят игроки и тренеры всех команд, журналисты. История была настолько некрасивой, что ее даже не стали продвигать в прессу — все понимали, насколько мерзко все было сделано», — добавил капитан ЦСКА.