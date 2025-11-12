Ричмонд
Акинфеев рассказал, как его унизили болельщики «Спартака»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился неприятной историей, произошедшей в 2006 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в автобиографической книге, которая появилась в продаже 6 ноября, рассказал очень неприятную историю, связанную с болельщиками «Спартака» — принципиального соперника армейской команды.

«Еще одна дико неприятная история произошла в 2006-м. Это был сезон, в котором итальянский судья Массимо Де Сантис удалил меня с поля в матче со “Спартаком” за то, что, отбив мяч грудью, я якобы сыграл рукой. Это был очень спорный момент, но итальянец даже не стал ничего слушать. Нам сразу после моего удаления забили со штрафного, в итоге сыграли вничью, но дискуссия в прессе была нешуточная», — написал Акинфеев.

«История имела продолжение. Как раз в тот год я получил звание лучшего вратаря сезона и был приглашен на организованную по этому поводу церемонию. Поднялся на сцену, получил награду, и в этот самый момент на экране запустили видеоролик, подготовленный, как потом выяснилось, спартаковскими болельщиками», — вспомнил вратарь армейцев.

«В этом ролике были тщательнейшим образом подобраны все мои ошибки, которые когда-либо случались. Одна за другой. Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций. Хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды. Полный зал людей, сидят игроки и тренеры всех команд, журналисты. История была настолько некрасивой, что ее даже не стали продвигать в прессу — все понимали, насколько мерзко все было сделано», — добавил капитан ЦСКА.

Игорь Акинфеев с 2003 года выступает в составе московского ЦСКА. Он шесть раз выигрывал чемпионат России, восемь Кубков, Кубок УЕФА и восемь Суперкубков в составе армейцев. Голкипер провел в составе сборной России 111 матчей. Игорь занимает второе место по количеству игр за национальную команду. Ему же принадлежит и рекорд сборной по числу сухих матчей — 48. В составе национальной команды Акинфеев в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.