Назван лучший полузащитник в истории чемпионатов России

Назван лучший полузащитник в истории чемпионата России по версии журнала «Футбол».
В рейтинг вошли 20 полузащитников, которые когда-либо играли в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. На первое место издание поставило Юрия Жиркова, который большую часть карьеры провел за ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», московское «Динамо», «Анжи» и «Химки».
Второе место в рейтинге занял Сергей Семак, игравший за ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и ФК «Москва». Третий — Дмитрий Лоськов, легенда «Локомотива», также поигравший за «Ростсельмаш» и «Сатурн».
Полузащитники «Спартака» Егор Титов и Андрей Тихонов вошли в рейтинг на четвертом и пятом месте, соответственно.
Лучшим из иностранцев оказался экс-футболист «Зенита» и «Динамо» португалец Данни, занявший седьмое место в рейтинге. Единственным из ныне играющих в Российской Премьер-лиге футболистов также оказался легионер — колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.
Рейтинг был подсчитан следующим образом: при суммировании командных титулов рассматривались сезоны, в которых футболист принял участие хотя бы в 50% матчей. Чемпионство добавляло в копилку 10 баллов, другие медали — по пять.
Упоминания в списках 33 лучших по версии РФС оценивались 15 баллами за каждое первое место и пятью баллами — за второе или третье. Наконец, статистические достижения, как и в случае с рейтингом защитников, приносили от 20 до 1 балла в зависимости от места (с 1-го по 20-е), занятого полузащитником в историческом топ-20 по количеству матчей, голов и голевых передач.
Ранее Игорь Акинфеев был назван лучшим голкипером в истории, а Сергей Игнашевич — лучшим защитником.