Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.45
П2
2.16
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.44
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.74
X
4.87
П2
1.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.64
П2
3.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.28
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.73
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.32
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.89
П2
6.33
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Назван лучший полузащитник в истории чемпионатов России

Как и в случае с лучшим вратарем и защитником, лучшим полузащитником по версии еженедельника «Футбол» стал экс-игрок ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Назван лучший полузащитник в истории чемпионата России по версии журнала «Футбол».

В рейтинг вошли 20 полузащитников, которые когда-либо играли в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. На первое место издание поставило Юрия Жиркова, который большую часть карьеры провел за ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», московское «Динамо», «Анжи» и «Химки».

Второе место в рейтинге занял Сергей Семак, игравший за ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и ФК «Москва». Третий — Дмитрий Лоськов, легенда «Локомотива», также поигравший за «Ростсельмаш» и «Сатурн».

Полузащитники «Спартака» Егор Титов и Андрей Тихонов вошли в рейтинг на четвертом и пятом месте, соответственно.

Лучшим из иностранцев оказался экс-футболист «Зенита» и «Динамо» португалец Данни, занявший седьмое место в рейтинге. Единственным из ныне играющих в Российской Премьер-лиге футболистов также оказался легионер — колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.

Рейтинг был подсчитан следующим образом: при суммировании командных титулов рассматривались сезоны, в которых футболист принял участие хотя бы в 50% матчей. Чемпионство добавляло в копилку 10 баллов, другие медали — по пять.

Упоминания в списках 33 лучших по версии РФС оценивались 15 баллами за каждое первое место и пятью баллами — за второе или третье. Наконец, статистические достижения, как и в случае с рейтингом защитников, приносили от 20 до 1 балла в зависимости от места (с 1-го по 20-е), занятого полузащитником в историческом топ-20 по количеству матчей, голов и голевых передач.

Ранее Игорь Акинфеев был назван лучшим голкипером в истории, а Сергей Игнашевич — лучшим защитником.