Назван лучший полузащитник в истории чемпионатов России

Упоминания в списках 33 лучших по версии РФС оценивались 15 баллами за каждое первое место и пятью баллами — за второе или третье. Наконец, статистические достижения, как и в случае с рейтингом защитников, приносили от 20 до 1 балла в зависимости от места (с 1-го по 20-е), занятого полузащитником в историческом топ-20 по количеству матчей, голов и голевых передач.